El colectivo fantasma de los Rodríguez Saá: 219 mil dólares y un colectivo fantasma

La Justicia investiga la compra irregular de un ómnibus para el San Luis FC valuado en 219.000 dólares pero con un millón de kilómetros y facturas apócrifas. Los imputados son el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y la ex funcionaria Cintia Ramírez. El caso se convirtió en el emblema de la corrupción de la gestión saliente.

Por Alejo Pombo

La Justicia de San Luis tiene en la mira a Alberto Rodríguez Saá y a Cintia Ramírez por una operación que resume todo lo que la gestión saliente quiso enterrar: la compra de un ómnibus para el San Luis Fútbol Club por un valor declarado de 219.000 dólares, cuando el vehículo tenía un millón de kilómetros en el motor y documentación de origen más que dudosa.

El negocio se armó con la lógica del robo prolijo: el ómnibus fue pagado como si fuera 0 kilómetro. El precio real era de 141.000 dólares según peritos. La diferencia —78.000 dólares— voló sin dejar rastro claro. Las facturas que respaldan la operación generaron sospechas inmediatas entre los investigadores que tomaron la causa apenas cambió la gestión provincial.

Rodríguez Saá, ex gobernador, y Ramírez, ex funcionaria con peso propio en el esquema de poder puntano, quedaron en el centro de una investigación que el nuevo gobierno presentó como el símbolo de la corrupción del ciclo anterior. La causa sigue abierta y los imputados no dieron explicaciones públicas que convenzan a la Fiscalía.