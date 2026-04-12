Embargaron el sueldo de Abdala por 45 millones de pesos y Bartolo estalló contra Poggi: «No me vas a callar»

El juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis ordenó embargar la dieta del senador Bartolomé Abdala por una deuda tributaria de 45 millones de pesos. El oficio ya ingresó al Senado y Victoria Villarruel deberá ejecutarlo. Abdala, precandidato de LLA para la gobernación de 2027, denunció «persecución política» del gobernador Claudio Poggi.

La Justicia de San Luis ordenó embargar la dieta del senador nacional Bartolomé Abdala por una deuda tributaria de 45 millones de pesos. Abdala respondió en redes con una denuncia de persecución política y le apuntó directamente al gobernador Claudio Poggi.

El juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis, Alberto Spagnuolo, remitió un oficio al Senado de la Nación para trabar un embargo ejecutivo sobre los haberes del senador Bartolomé Abdala hasta cubrir una deuda tributaria provincial que ronda los 45 millones de pesos. La orden, fechada el 6 de abril, ingresó el viernes pasado por la mesa de entradas del Senado, amparada en la ley 22.172. Ahora corresponde a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, disponer los pasos administrativos para ejecutar la medida. Un senador nacional gana actualmente alrededor de 11 millones de pesos mensuales, por lo que el embargo podría extenderse varios meses hasta cubrir el monto adeudado.

Abdala dijo que hasta el momento no fue notificado en forma oficial y que el lunes se reunirá con sus abogados para definir cómo afrontará la deuda. Pero antes de eso, se subió a las redes y apuntó directamente al gobernador Claudio Poggi: «No me vas a callar, seguiré trabajando con la misma pasión por la provincia que merecemos.»

La lectura política de Abdala

Para el senador libertario, el embargo no es un trámite fiscal: es una operación. «En San Luis, cuando alguien se anima a discutirle el poder a la casta, se transforma en un problema. Y para la política tradicional, cuando sos un problema, también te convertís en alguien a quien operar y amedrentar», escribió. Calificó la medida como «una operación burda, habitual en el gobierno de Claudio Poggi, que busca dañar mi imagen.»

Abdala es uno de los principales precandidatos de La Libertad Avanza para enfrentar a Poggi en las elecciones provinciales de 2027, y desde hace meses mantiene una escalada de críticas públicas contra la gestión puntana. La semana pasada, en el Senado de la Nación, había dicho que «el gobierno de mi provincia está más sucio que una papa.» El embargo es, a sus ojos, la respuesta del oficialismo a esas críticas.

«Es el mismo esquema de siempre: utilizar el Estado, los organismos públicos y la presión política para intentar condicionar a quienes no se alinean», sostuvo. Aclaró que si hay cuestiones administrativas a resolver «se gestionarán donde corresponde y sin ningún inconveniente», pero advirtió: «Usar el Estado para operar en los medios no es serio y vuelve a mostrar cómo se maneja el poder en la provincia.»

El gobierno provincial rechazó la acusación

La versión oficial es opuesta. La directora de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, negó que el gobierno haya implementado un «impuestazo» y sostuvo que la política tributaria se basa en el principio de capacidad contributiva. Fue directa respecto a Abdala: quienes cumplen sus obligaciones en tiempo y forma suelen ser «los contribuyentes con menos recursos», mientras que hay personas con alta capacidad económica que no lo hacen. En ese contexto mencionó al senador.

El dato tiene peso: en su declaración jurada de bienes correspondiente a 2024, presentada ante la Oficina Anticorrupción, Abdala informó cinco inmuebles, tres vehículos y un patrimonio estimado en 197 millones de pesos.

El impuestazo que Abdala llevó al terreno general

El senador amplió el foco más allá de su caso personal y colocó el embargo en un cuadro más amplio. Señaló que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos inició más de 5.200 juicios contra contribuyentes morosos por un total de 9.113 millones de pesos, y calificó esa política como un «impuestazo» que va «en dirección opuesta al camino elegido por el Gobierno Nacional.» «Mientras miles de sanluiseños sufrimos una presión impositiva cada vez más alta, el gobierno provincial sigue utilizando herramientas del Estado con lógica política en lugar de aliviar la carga impositiva», sostuvo.

Cerró con una promesa que ya había formulado la semana pasada: «La Libertad Avanza va a golear al oficialismo en las elecciones del año que viene.»