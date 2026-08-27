El Senado sesiona hoy para tratar los pliegos de Bertuzzi y Yadarola en la Cámara Federal porteña

El Senado sesiona este jueves para tratar 67 pliegos judiciales, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que podría intervenir en el caso $Libra que involucra a Javier y Karina Milei. El oficialismo, conducido por Patricia Bullrich, negoció el temario con los bloques dialoguistas tras las victorias en Diputados con la reforma del Central e Inocencia Fiscal II.

El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar un amplio paquete de designaciones judiciales, entre las que se encuentran los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados para ocupar dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal porteña. La convocatoria, parte de la estrategia libertaria de avanzar con su agenda en el Congreso, quedó definida en la víspera durante la reunión de Labor Parlamentaria.

La sesión fue impulsada por el oficialismo, que conduce Patricia Bullrich en la Cámara alta, y tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar con los acuerdos para los dos camaristas. Además, el cuerpo tratará más de 50 pliegos judiciales que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, en el marco del proceso para cubrir vacantes en distintos tribunales del país.

Los nombramientos de Bertuzzi y Yadarola tienen especial relevancia política porque ambos fueron propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, el tribunal de alzada de los juzgados de Comodoro Py, que interviene en expedientes vinculados con corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado. Entre las causas que podrían llegar a esa instancia se encuentra la investigación conocida como caso $LIBRA, en la que están involucrados el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de denuncias por presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Bertuzzi, que actualmente integra la Cámara Federal porteña, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo que ocupa. Junto con Pablo Bruglia, había sido trasladado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri a la estratégica Sala I, una decisión que en su momento fue cuestionada por el kirchnerismo y generó un conflicto institucional en torno a la permanencia de ambos magistrados en esos cargos. Por su parte, Yadarola es juez del fuero Penal Económico, integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura y llega a la votación tras haber participado del cuestionado viaje a Lago Escondido.

El temario también contempla tratados internacionales y proyectos de menor envergadura. Entre los acuerdos incluidos figuran el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, el tratado con Ucrania sobre Traslado de Personas Sentenciadas y el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. También se busca convertir en ley el proyecto relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales-Tratado de Medellín, celebrado en Colombia.

La definición de la sesión se produjo después de varias jornadas de negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. El oficialismo buscaba garantizar el quórum y el funcionamiento del recinto para avanzar con el paquete de designaciones judiciales, mientras los sectores aliados planteaban incorporar otros proyectos a la agenda, entre ellos iniciativas vinculadas con acuerdos comerciales, impositivos y fiestas provinciales. Por su parte, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, anticipó que presentará cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento durante el debate.

La sesión tendrá lugar luego de dos victorias holgadas del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo obtuvo media sanción para sus proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la llamada ley de Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas serán giradas y abordadas próximamente por el Senado para su sanción definitiva.