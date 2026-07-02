El Presidente canceló su visita a EE.UU. y reacomodó su agenda internacional

Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos, donde iba a participar de las celebraciones por el Día de la Independencia. La decisión se tomó por cambios en un evento de inversiones y la falta de confirmación de una reunión con Donald Trump.

El presidente Javier Milei decidió suspender el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos este viernes, donde iba a participar de las celebraciones por el Día de la Independencia norteamericana y de una serie de encuentros con empresarios e inversores internacionales. La decisión se suma a la reciente cancelación de su participación en la Cumbre del Mercosur en Paraguay y vuelve a reordenar la agenda internacional del mandatario.

Según trascendió, la suspensión estuvo vinculada a cambios en la organización de un evento clave de inversiones en Sun Valley Camp, un tradicional foro que reúne a ejecutivos del sector tecnológico y financiero global. La modificación de la fecha redujo el atractivo de la visita presidencial, que buscaba generar contactos para la llegada de capitales al país.

A este factor se sumó la falta de confirmación de una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los encuentros considerados centrales dentro del viaje. Sin esa audiencia y sin el evento de negocios en su formato original, la presencia de Milei en las celebraciones del 4 de julio quedó reducida a una participación protocolar, lo que terminó de inclinar la decisión de cancelar la comitiva oficial.

De esta manera, el único compromiso internacional confirmado en la agenda inmediata del Presidente es el viaje a Tucumán, donde participará el próximo 9 de julio de los actos por el Día de la Independencia argentina. Luego regresará a Buenos Aires para asistir al Tedeum en la Catedral Metropolitana.

En paralelo, el Gobierno mantiene en evaluación otras posibles visitas internacionales para el segundo semestre. Entre ellas figura la participación de Milei en la asunción de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio, y en la toma de posesión del nuevo jefe de Estado de Colombia, Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto.

Con estos cambios, la política exterior del Gobierno vuelve a mostrar ajustes en la agenda presidencial, marcada en las últimas semanas por reprogramaciones y redefiniciones de encuentros internacionales clave.