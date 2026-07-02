Dictaron la prisión preventiva para tres acusados por el femicidio de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de Agostina Vega. La situación de Marianela Palmero, también detenida e imputada, aún debe ser resuelta por la Justicia.

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la capital provincial. La resolución fue adoptada por el fiscal Raúl Garzón, quien continúa reuniendo pruebas para esclarecer el caso y definir la situación procesal del resto de los imputados.

Barrelier, señalado como el principal acusado, permanece imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura que contempla la agravante de femicidio y prevé la pena de prisión perpetua.

Por su parte, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani continuarán detenidos bajo la imputación de encubrimiento agravado. Según la investigación, Fassetta alquilaba una habitación en la vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800, donde habrían ocurrido parte de los hechos investigados, mientras que Andreani es la propietaria del Ford Ka negro que forma parte de la causa y administradora del bar Wachitas.

En cambio, el fiscal todavía no resolvió la situación procesal de Marianela Palmero, pareja de Barrelier y la última persona detenida en el expediente. La mujer también está imputada por encubrimiento agravado, aunque por el momento no fue alcanzada por la medida de prisión preventiva.

La investigación incorporó en las últimas semanas nuevos elementos de prueba que comprometieron a Palmero. Entre ellos figura el testimonio de una mujer que trabajó con ella en el bar Wachitas, donde —según declaró— realizaba tareas de limpieza y atención al público.

Además, las pericias practicadas durante la instrucción concluyeron que, por las características acústicas de la vivienda, resultaba difícil que Palmero no hubiera escuchado lo ocurrido la noche del 23 de mayo, fecha en la que los investigadores sitúan el femicidio de Agostina Vega.

Otro de los elementos incorporados al expediente es el análisis de su teléfono celular. De acuerdo con la investigación, esa noche Palmero envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier con la frase: «¿Qué es ese grito?», una conversación que los investigadores consideran de interés para reconstruir la secuencia de los hechos.

Con esa evidencia, el fiscal ordenó su detención. Hasta el momento, la mujer no declaró ante la Justicia y se espera que sea indagada en los próximos días.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas medidas probatorias. El Ministerio Público Fiscal busca determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y completar la reconstrucción de los hechos antes de solicitar la elevación del expediente a juicio.