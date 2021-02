El Centro de Vacunación del Ministerio de Salud quedó expuesto luego de que Horacio Verbitsky le dijera que había sido vacunado con el coronavirus en él, lo que provocó un torbellino político y así dio por terminada la gestión de la cartera de Ginés González García.

Alberto Fernández dijo a Página / 12 que “Le pedí que renunciara con dolor, aunque enfatizó parte del trabajo del actual exfuncionario.

El Presidente dijo: «Ginés es un gran ministro. Yo también lo amo. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es moral, y hay que manejarnos con la vivacidad, la picardía y la influencia de Argentina. Venid a acabar con esta práctica», Además, el mandatario manifestó que entiende que el plan de vacunación exclusiva está «en marcha a través de periódicos».

«No tolero cosas así, y ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario, me pedían que fuera a mi sala VIP sin hacer cola. Me negué. Como presidente no puedo otorgar estos privilegios”, dijo Fernández. Delegó la renuncia de González García a Santiago Cafiero. Ayer, la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, juró y prometió fortalecer“ los medios para garantizar la igualdad. Y acción». Ponte una vacuna».

Sobre la toma de posesión de Vizzotti, quien anteriormente se había desempeñado como Secretaria de Acceso a la Salud y subió su perfil en el aviso de pandemia, el primer mandatario dijo: «Siempre pensé que si Ginés no estaba allí, Carla lo seguiría. Eso es». la continuidad de las muchas buenas políticas de Ginés «.

El descontento de Fernández se extendió más allá de la Casa Rosada, donde se reunió el viernes en una emergencia para definir los siguientes pasos. Entre las decisiones que tomó, excluyó del viaje a México al senador nacional Jorge Taiana y el diputado nacional Eduardo Valdés, dos integrantes de la lista de vacunados.

El mandatario, sin embargo, destacó la actuación del canciller Felipe Solá -preguntado en otras oportunidades sobre su rol al frente de la cancillería-: «Consultó a los médicos de la cancillería, quienes le asesoraron sobre algunos medicamentos, cuidados y vacunas. Felipe pidió su turno en el Hospital Posadas, se le concedió, allí lo vacunaron”.

Entre los nombres cercanos a González García que fueron inoculados sin respetar el plan determinado se encontraba también el del empresario hotelero y dueño del diario La Capital de Mar del Plata, Florencio Aldry Iglesias, junto a dos miembros de su familia: Dolores Noya Aldrey y Lourdes Noya Aldrey. “Un millonario, dueño de un periódico y hoteles, un hombre poderoso que reparte favores e invitaciones, le otorgaron un privilegio desmedido, aunque las personas son de riesgo», consideró Fernández.