Por Gabriel Rodriguez

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará la semana próxima a Francia para avanzar en la renegociación del acuerdo que la Argentina firmó con el Club de París en 2014, se informó hoy.

El encuentro entre el jefe del Palacio de Hacienda y funcionarios que representan a aquel grupo de acreedores se concretará el miércoles 6 de julio.

«Así lo acordó el ministro con autoridades del Club de París», destacó el Ministerio de Economía, en un comunicado.

La decisión de viajar a Francia se conoció horas después de que Guzmán recibiera en su despacho a una delegación del Banco Mundial.

Economía indicó que la reestructuración de la Declaración Conjunta de 2014 «se considera crítica a efectos de restablecer relaciones con las agencias de crédito para la exportación nucleadas en el Club».

«Eso adquiere singular importancia en el escenario global actual, en el que se potencian las oportunidades de desarrollo de inversiones en el sector energético, que requieren de capitales externos directos complementarios de la inversión local y financiamiento de escala, tales como en el caso del Gas Natural Licuado», según la información oficial.

En mayo de este año, la Argentina llegó a un acuerdo con el Club de París (conformado por 16 países) para diferir los pagos de deuda hasta el 30 de septiembre de 2024, mientras se avanza en un entendimiento que contemple un nuevo mecanismo de repago de los compromisos, que ahora busca acelerar Guzmán en Francia.

La postergación regirá hasta la existencia de un nuevo acuerdo marco, fruto de una negociación del país con las autoridades del Club, o, en su defecto, hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha máxima otorgada por el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI, según aclaró el Gobierno en aquel momento.

La Argentina debía afrontar el 31 mayo de 2021 un pago cercano a los US$ 2.450 millones en los términos del acuerdo firmado en 2014.

Pero casi un mes después, Guzmán anunció un entendimiento con el Club para obtener un «puente de tiempo» que permitía a la Argentina no caer en default y avanzar con la negociación, que continuará la semana próxima.

La decisión de viajar a Francia se conoció horas después de que Guzmán recibiera en su despacho a una delegación del Banco Mundial, encabezada por Carlos Felipe Jaramillo, Vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe, donde se repasaron distintos asuntos de la agenda de relacionamiento con el banco multilateral de crédito y se dialogó sobre el contexto económico global derivado de la guerra en Ucrania y los desafíos que éste plantea, según informó Economía.

El Banco Mundial aprobó proyectos por unos U$S 2.000 millones en 2021 y tiene previsto aprobar otros U$S 2.000 durante 2022, con los que financia proyectos en distintas áreas, tales como infraestructura y aquellas que promueven la inclusión social. La cartera activa de proyectos de Argentina con el Banco Mundial alcanza un total de U$S 8.000 millones.

Jaramillo manifestó al ministro el compromiso que sigue teniendo el organismo con el país, y destacó el apoyo a los distintos programas en marcha y el buen ritmo de desembolsos durante 2021 y 2022.