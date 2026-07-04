Energía, minería y tecnología: los sectores que buscan potenciar Argentina y Emiratos

Funcionarios y empresarios de Argentina y Emiratos Árabes Unidos analizaron en Buenos Aires nuevas oportunidades de inversión en energía, minería, infraestructura y tecnología. Ambos países ratificaron su intención de fortalecer el comercio bilateral y avanzar en una agenda económica de largo plazo.

La Argentina y los Emiratos Árabes Unidos profundizaron esta semana su agenda de cooperación económica con una reunión de alto nivel en Buenos Aires, donde funcionarios y empresarios de ambos países analizaron nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, agronegocios, tecnología y logística. El encuentro se realizó en el marco de la Mesa Empresarial Argentino-Emiratí, organizada durante la visita oficial del ministro de Estado para el Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

La delegación fue recibida por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, quienes destacaron el interés del Gobierno en ampliar la llegada de inversiones productivas y consolidar el vínculo comercial con uno de los principales centros financieros de Medio Oriente.

Durante la reunión se analizaron proyectos vinculados a energía, hidrocarburos, infraestructura, minería, agronegocios, tecnología, aviación y logística, sectores que el Ejecutivo considera prioritarios para incrementar las exportaciones y fortalecer el desarrollo económico del país.

Al Zeyoudi afirmó que la Argentina se consolidó como uno de los principales socios comerciales e inversionistas de los Emiratos en América del Sur y remarcó que el sector privado tendrá un papel central en la profundización de la relación bilateral. El funcionario señaló además que los encuentros mantenidos con autoridades nacionales forman parte de una estrategia destinada a generar nuevas oportunidades de negocios entre empresas de ambos países. (wam.ae)

La visita del ministro coincidió con su participación en la Cumbre del Mercosur, desarrollada en Asunción, donde representó al presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. En ese ámbito reiteró el interés de los Emiratos en fortalecer la cooperación con el bloque sudamericano y avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), una herramienta destinada a facilitar el comercio, las inversiones y la integración económica.

Durante su exposición, Al Zeyoudi sostuvo que el contexto internacional ofrece una oportunidad para construir una alianza estratégica basada en intereses comunes, especialmente en áreas vinculadas con las energías limpias, las tecnologías de última generación, las industrias del futuro y la formación de capital humano.

El funcionario también destacó que el intercambio comercial no petrolero entre los Emiratos Árabes Unidos y los países del Mercosur alcanzó los USD 6.200 millones en 2025, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la relación económica y el potencial para ampliar los proyectos conjuntos en los próximos años. (wam.ae)

Según ambas delegaciones, la próxima etapa de la cooperación estará enfocada en fortalecer las cadenas de valor alimentarias, acelerar la transición energética, mejorar la infraestructura logística y abrir nuevos mercados para las empresas de ambos países, con el objetivo de consolidar un vínculo económico de largo plazo.