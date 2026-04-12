El juicio por Loan arranca el 16 de junio a las 9: quiénes son los 17 acusados y qué se va a probar

El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó el 16 de junio de 2026, a las 9 de la mañana, como fecha de inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. El proceso arranca tres días después del segundo aniversario de su desaparición y tendrá a 17 acusados en el banquillo: siete por la sustracción del niño y diez por entorpecer la investigación.

Dos años después de su desaparición, la Justicia fijó fecha y hora para el juicio por el caso Loan. Comienza el 16 de junio a las 9 de la mañana.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó que el juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el martes 16 de junio de 2026 a las 9 de la mañana. La fecha no es casual: el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. El proceso arranca tres días después del segundo aniversario de su desaparición.

El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. La acusación oficial estará a cargo de los fiscales Carlos Adolfo Schaefer y Tamara Ahimará Pourcel, de la Unidad Fiscal de Corrientes. Las audiencias se desarrollarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana, los martes, miércoles y jueves; la siguiente, los miércoles y jueves; y así en forma sucesiva hasta la finalización del debate. Los alegatos de apertura, los alegatos finales y la lectura del veredicto serán transmitidos en vivo por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.

Una fecha que costó llegar

La definición no fue inmediata. El pedido de elevación a juicio se formalizó a comienzos de junio del año pasado. En la audiencia preliminar del 27 de febrero de este año, el tribunal había fijado inicialmente el inicio para el 7 de octubre, una fecha que fue objetada tanto por la Fiscalía como por la querella y por las propias defensas. Ante los planteos de todas las partes, los magistrados reconsideraron el cronograma y adelantaron el debate a junio.

Previo al inicio del juicio, la Justicia realizará una nueva inspección ocular en el paraje Algarrobal, el lugar donde el niño fue visto por última vez y donde la investigación ubica el momento de su sustracción.

Quiénes serán juzgados y por qué

En el banquillo habrá 17 acusados. Siete de ellos enfrentan cargos por la sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña, tía del niño y quien instaló la hipótesis del accidente para luego desdecirse y admitir haber plantado una de las pruebas más controversiales de la causa; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, sindicados como los principales responsables de la desaparición; Mónica del Carmen Millapi, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por motivos familiares; su marido, Daniel «Fierrito» Ramírez; y el excomisario Walter Maciel.

Los diez acusados restantes llegan a juicio por delitos conexos: entorpecimiento de la investigación, manipulación de testimonios y defraudación a la administración pública. La investigación determinó que el lugar donde estos imputados retuvieron de forma irregular a testigos de la causa funcionó como un centro de manipulación, y será objeto de una nueva inspección judicial.

El delito de sustracción de un menor de cinco años prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión. La Fiscalía sostiene que existió planificación previa al hecho y un traslado vehicular inmediatamente posterior a la sustracción. Todos los imputados permanecen detenidos en cárceles comunes, salvo Millapi.

La magnitud del proceso

El juicio tendrá una dimensión inusual para la Justicia federal del interior del país. La Fiscalía presentó cerca de 800 testigos, cifra que refleja la complejidad de una investigación plagada de obstáculos desde el primer día: pruebas plantadas — entre ellas el botín que durante semanas desorientó a la pesquisa y que la propia Laudelina Peña confesó haber colocado —, pistas falsas y maniobras de encubrimiento que dilataron el avance de la causa cuando el tiempo era más crítico.

El TOF, sin embargo, no avaló el pedido de la Fiscalía de ampliar su equipo acusador, lo que derivó en un entredicho judicial que llegó hasta la Cámara de Casación Penal y permanece sin resolución definitiva al cierre de esta nota.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo en la casa de su abuela en 9 de Julio. Tenía cinco años. Vestía una remera negra con el nombre «Messi» en letras rosadas, pantalón largo negro y zapatillas verdes. Nadie sabe aún qué ocurrió con él. El juicio que arranca en junio es, hasta ahora, la única instancia formal donde esa pregunta puede encontrar respuesta.