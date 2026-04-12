Posnet propio, 44 tarjetas ajenas y $500 millones: el esquema del abogado detenido en Quilmes

Fernando Luis Ochoa, abogado de 44 años, fue detenido en Quilmes tras ser identificado como autor de un esquema de estafas digitales que generó un perjuicio estimado en $500 millones. El mecanismo consistía en solicitar datos biométricos a sus propios clientes con el pretexto de digitalizar expedientes y usarlos para sacar tarjetas y créditos a su nombre.

Le pedía fotos y videos del rostro a sus clientes. Con esos datos les sacaba créditos, abría cuentas y se cobraba con Posnet propios. Así operó durante meses Fernando Ochoa, el abogado detenido en Quilmes.

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a Fernando Luis Ochoa, abogado de 44 años, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en Quilmes y Berazategui. El cargo: encabezar un esquema de estafas digitales que generó un perjuicio económico estimado en $500 millones, utilizando datos biométricos de sus propios clientes para obtener créditos y tarjetas sin su consentimiento.

El operativo principal tuvo lugar en el estudio jurídico del imputado, ubicado sobre la avenida San Martín en el centro de Quilmes. En paralelo, las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda particular en un barrio cerrado de la localidad de Hudson. En ambos procedimientos se recolectaron elementos clave para la causa.

El mecanismo: confianza como herramienta de fraude

El esquema explotaba de manera sistemática la relación de confianza entre abogado y cliente. Ochoa solicitaba a quienes acudían a su estudio fotografías, videos de su rostro y copia del DNI, bajo el argumento de que se trataba de requisitos vinculados a la digitalización de expedientes judiciales. Con ese material en su poder, procedía a abrir billeteras virtuales, emitir tarjetas de crédito y gestionar préstamos personales a nombre de las víctimas, sin que estas lo supieran ni lo autorizaran.

Una vez aprobado el financiamiento — préstamos que podían alcanzar los $20 millones por operación — los fondos eran transferidos y cobrados por el propio imputado mediante dispositivos Posnet de su titularidad, simulando operaciones comerciales inexistentes para dificultar el rastreo del dinero.

La investigación determinó que el mecanismo fue aplicado en al menos seis hechos desde septiembre de 2025, en los partidos de Quilmes y Berazategui. Las fuentes policiales indicaron que Ochoa era el único que llevaba adelante las maniobras, descartando por el momento la existencia de cómplices dentro del estudio.

Cómo se descubrió

La causa se inició en enero de este año tras la denuncia de uno de los clientes. El damnificado consultó su situación financiera en el sistema del Banco Central y encontró movimientos bancarios, tarjetas emitidas y créditos aprobados que nunca había solicitado. Esa consulta de rutina fue el punto de partida de la investigación que derivó en la detención.

El expediente está a cargo de la UFIyJ Nº 1 de Quilmes, unidad especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas en entornos digitales, bajo la dirección del fiscal Ariel Rivas, con participación del ayudante fiscal Leandro Montejo y la secretaria Gisela Gorosito. La causa tramita con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3.

Lo que encontraron en los allanamientos

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 44 tarjetas de crédito y débito a nombre de distintas personas, nueve tarjetas a nombre del propio imputado, siete teléfonos celulares, cuatro notebooks, una PC de escritorio, una PC All in One, dos dispositivos Posnet y dos carpetas con documentación correspondiente a víctimas. También se hallaron sobres con tarjetas de crédito enviados por una reconocida entidad bancaria, aún sin abrir, que apuntaban a nuevas víctimas en la mira del esquema.

Como medida cautelar, la Justicia ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias vinculadas al imputado para interrumpir el circuito del fraude. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a peritajes para reconstruir el alcance real de la operatoria y determinar si existen más damnificados.

El estudio, el padre y la contradicción

Ochoa operaba en el marco del Estudio Ochoa, firma con más de 40 años de trayectoria en Quilmes, fundada por su padre, un abogado de 80 años con antecedentes profesionales reconocidos. La investigación determinó que era el hijo quien organizaba y ejecutaba los fraudes en forma exclusiva. Durante los allanamientos, empleados del estudio se presentaron espontáneamente ante la Justicia y declararon haber detectado movimientos extraños e inconsistencias en la operatoria interna de la firma.