De Buenos Aires a Nueva York: la Fragata Libertad inició su viaje más cargado de historia en décadas

La Fragata ARA Libertad partió este sábado a las 13 desde el Apostadero Naval Buenos Aires en su 54° Viaje de Instrucción: 161 días de navegación, 16.000 millas náuticas y escalas en Brasil, Estados Unidos, Jamaica y el Caribe.

Con 161 días de navegación por delante, 45 guardiamarinas a bordo y una cita en Nueva York para el 4 de julio, la Fragata ARA Libertad partió este sábado en su 54° Viaje de Instrucción.

La Fragata ARA Libertad zarpó este sábado al mediodía desde el Apostadero Naval Buenos Aires para dar inicio a su 54° Viaje de Instrucción, una travesía que se extenderá por más de cinco meses, cubrirá cerca de 16.000 millas náuticas y tendrá escalas en al menos cinco países. La partida se produjo a las 13, con más de 250 personas a bordo entre oficiales, suboficiales, cabos, invitados especiales y los 45 guardiamarinas en comisión que protagonizan el eje central del viaje: la etapa final de su formación como futuros oficiales de la Armada Argentina.

El comando de la expedición está a cargo del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, con el capitán de fragata Juan Cruz Granja como segundo al mando. El regreso a Buenos Aires está programado para el 19 de septiembre.

Quiénes van y qué harán a bordo

Los 45 guardiamarinas pertenecen a tres promociones y escalafones distintos: la 155° del Escalafón Comando Naval, orientada a la navegación; la 90° de Infantería de Marina, especializada en manejo de armas; y la 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia, dedicada a logística, suministro y contabilidad. Durante los más de cien días de navegación que deberán completar, serán evaluados en forma continua: aprobar esta etapa es condición para obtener la graduación.

La dotación estudiantil fue dividida en dos grupos con roles rotativos. Mientras una parte asiste a clases académicas — con materias que van desde Introducción al Planeamiento Naval hasta Ética Pública y Transparencia Institucional, pasando por Comunicaciones Navales y Reglamentación y Doctrina Naval — la otra cumple funciones operativas reales en los distintos puestos del buque. Más adelante se intercambiarán los roles para garantizar una formación integral.

El itinerario: de Fortaleza a Nueva York

La primera escala del recorrido está prevista entre el 1 y el 5 de mayo en Fortaleza, Brasil. Desde allí, la ruta trazará un arco hacia el norte por la costa este de América. En territorio estadounidense, el buque realizará escalas en Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston. El punto más destacado del itinerario será la llegada a Nueva York en julio para participar en el evento náutico internacional Sail 250, organizado en el marco de los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, y para estar presente en las celebraciones del 4 de julio.

Tras completar el tramo norteamericano, la Fragata iniciará su retorno hacia el hemisferio sur en agosto, con recaladas en Kingston, Jamaica; San Juan de Puerto Rico; y Río de Janeiro, antes de ingresar en aguas argentinas.

En cada puerto de escala, las autoridades navales realizarán recepciones diplomáticas con productos nacionales — vinos y dulce de leche — como parte de la función de embajada itinerante que la Fragata cumple desde hace más de seis décadas.

Una tradición con historia propia

Construida en los Astilleros Río Santiago y entregada a la Armada en 1963, la Fragata Libertad acumula más de seis décadas ininterrumpidas de viajes de instrucción. En ese tiempo, logró el récord de velocidad en el cruce del Atlántico Norte a vela y ganó en múltiples ocasiones el premio «Boston Teapot», que distingue al mejor velero de instrucción del mundo.

La partida de este sábado convocó a una despedida inusual: más de 40.000 personas se anotaron en el sorteo organizado por la Armada a través de sus redes sociales para acompañar la zarpada desde embarcaciones cercanas. Solo 30 resultaron seleccionadas.