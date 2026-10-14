Qué es el adenocarcinoma pulmonar que le detectaron al papa León XIV

El papa León XIV fue operado en Roma y el análisis del tejido extraído confirmó un adenocarcinoma pulmonar. Se trata de uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón, que también puede afectar a personas que nunca fumaron. Cuáles son sus síntomas, factores de riesgo y tratamientos.

La operación del papa León XIV en Roma, en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, confirmó un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. La intervención se realizó el martes en el Hospital Gemelli y, según informó el Vaticano, concluyó sin complicaciones. La noticia generó incertidumbre sobre la visita del pontífice a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, aunque hasta el momento no se anunció una cancelación oficial.

El adenocarcinoma pulmonar es un tumor que se origina en células del tejido que recubre el interior de los pulmones. Pertenece al grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y es uno de los subtipos más frecuentes de esta enfermedad.

Puede presentarse tanto en personas fumadoras o exfumadoras como en quienes nunca fumaron. Se desarrolla cuando ciertas células acumulan alteraciones que hacen que se multipliquen sin control y formen un tumor.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco, la exposición al humo ajeno, el radón —un gas radiactivo natural— y determinadas sustancias presentes en ambientes laborales. Sin embargo, no todos los casos están relacionados con el tabaquismo y el origen de la enfermedad puede responder a distintos factores.

Cuáles son los síntomas del adenocarcinoma pulmonar

En sus primeras etapas, el cáncer de pulmón puede no provocar síntomas y detectarse durante estudios médicos realizados por otros motivos. Cuando aparecen señales, las más habituales incluyen:

Tos persistente o cambios en una tos preexistente.

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho.

Sangre al toser.

Cansancio persistente.

Pérdida de peso sin una causa aparente.

Estos síntomas no necesariamente indican cáncer, ya que también pueden estar asociados a otras enfermedades. Ante su aparición, especialmente si persisten, es importante consultar con un profesional de la salud.

Cómo se diagnostica

Para confirmar un adenocarcinoma pulmonar, los médicos pueden solicitar estudios por imágenes, como una tomografía computada, y realizar procedimientos para obtener una muestra del tejido sospechoso.

La biopsia y el análisis de las células permiten establecer el diagnóstico. También pueden indicarse estudios adicionales para determinar la extensión de la enfermedad y conocer características del tumor que ayuden a elegir el tratamiento.

En el caso de León XIV, el Vaticano informó que el análisis del tejido examinado durante la operación confirmó el adenocarcinoma que se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios. No se difundieron detalles suficientes para establecer públicamente el estadio de la enfermedad ni si necesitará otros tratamientos.

Qué tratamientos existen

El tratamiento depende del tipo de tumor, su tamaño y ubicación, de si se extendió a otras partes del cuerpo y del estado general del paciente.

Cuando el cáncer está localizado, la cirugía para extirpar el tumor puede ser una de las principales alternativas y, en determinados casos, ofrecer una posibilidad de tratamiento curativo. Según la evaluación médica, también pueden utilizarse radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas, solas o combinadas.

En el caso del Papa, los médicos confirmaron que la intervención fue exitosa y que no hubo complicaciones inmediatas. Sin embargo, la evolución posterior y la necesidad de tratamientos complementarios solo podrán determinarse a partir de los controles médicos.

Por el momento, la salud del pontífice será determinante para saber si podrá realizar la gira sudamericana prevista para noviembre. La decisión sobre el viaje dependerá de su recuperación y de las recomendaciones del equipo médico.