Por Gabriel Rodriguez

Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) indica que entre octubre y junio del año próximo el Gobierno tiene que atender vencimientos de deuda en el mercado local, bonos en moneda extranjera y organismos internacionales de crédito por el equivalente a 93.448 millones de dólares.

Los compromisos incluyen US$ 29.200 millones en títulos en moneda extranjera, US$ 3.000 millones en bonos duales, US$ 23.800 millones en moneda local sin ajuste, US$ 4.300 en moneda local ajustada por dólar linked y US$ 33.100 millones en pesos ajustables por CER.

El organismo técnico del Congreso que dirige el economista Marcos Makon, precisó que «entre octubre y diciembre de 2022 se estiman vencimientos totales por el equivalente a US$ 27.042, incluyendo la deuda en manos de organismos del sector público nacional» y que el 49% de esos compromisos se concentra en diciembre.

«Para lo que resta de 2022, la mayoría de los vencimientos corresponden a títulos públicos en moneda nacional, por el equivalente a US$ 13.802 millones. También se destacan los pagos de capital e intereses al FMI por aproximadamente US$ 5.625 millones. Por otro lado, para el primer semestre de 2023 se estiman pagos por US$ 66.406 millones, de los cuales US$ 37.102 millones son vencimientos de títulos públicos en pesos», detalló la OPC.

Entre octubre de este año y junio de 2023 se prevén vencimientos pagaderos en pesos por US$ 64.221 millones (69% del total), incluyendo deuda ajustable por CER (36%), USD linked (5%), bonos duales con ajuste variable dependiendo de la evolución del CER y el tipo de cambio (3%), y en pesos sin ajuste (25%). Los vencimientos pagaderos en moneda extranjera constituyen el 31% restante, dice el reporte.

El reporte indica que «el día 7 de octubre, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la segunda revisión del programa EFF vigente, y habilitó así el tercer desembolso del programa por USD3.800 millones (DEG3.000 millones)».

«A mediados de octubre se aprobó el contrato de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyo presupuestario por USD700 millones. Se estima que los vencimientos de deuda para octubre totalizan el equivalente a USD6.674 millones, incluyendo la deuda en cartera de organismos del sector público nacional», indica el reporte.

También se plantea que entre los vencimientos en moneda extranjera, sobresalen pagos de capital al FMI por USD2.528 millones.

Por otro lado, entre los vencimientos en pesos se destacan los pagos de LECER y LEDES por un estimado de $132.346 millones y $129.089 millones, respectivamente.