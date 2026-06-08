Violento tiroteo en La Matanza: un subcomisario mató a dos ladrones

Un subcomisario bonaerense se enfrentó a tiros con cuatro delincuentes que intentaron robarle cuando iba a llevar a sus hijos a la escuela en La Tablada. Dos ladrones murieron, otros dos escaparon y la Justicia investiga el caso como legítima defensa.

Un subcomisario de la Policía Bonaerense se enfrentó a tiros con cuatro delincuentes que intentaron asaltarlo cuando se disponía a llevar a sus hijos a la escuela en La Tablada, partido de La Matanza. Como resultado del tiroteo, dos de los atacantes murieron y otros dos lograron escapar, por lo que continúan siendo buscados por la Policía.

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 7:10 en la calle Rincón al 4800. Allí, Walter Pacheco, de 47 años, se encontraba junto a su esposa y sus hijos dentro de una camioneta Volkswagen Amarok cuando fue interceptado por un Peugeot 208 con pedido de captura por robo.

Según la reconstrucción de los investigadores, tres delincuentes armados descendieron del vehículo y amenazaron al policía y a su pareja a punta de pistola. En ese contexto, el subcomisario extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, y respondió a los disparos.

Durante el enfrentamiento, Tobías Robles, de 16 años, recibió un balazo en el abdomen y murió poco después en el Hospital Balestrini. De acuerdo con fuentes de la investigación, el adolescente tenía antecedentes por un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2022, en el que fue asesinado el docente Enrique Oscar Barderi.

El segundo delincuente fallecido fue identificado como Tobías Valdez, de 19 años, quien tenía antecedentes por robo agravado. El joven resultó herido en el pecho durante el tiroteo y escapó inicialmente del lugar, aunque más tarde fue hallado muerto.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el sospechoso se disparó en la boca con una pistola Glock calibre 11.25. Los peritos encontraron junto al cuerpo el arma y una vaina servida, elementos que reforzaron la hipótesis del suicidio.

En tanto, los otros dos integrantes de la banda lograron darse a la fuga y continúan siendo intensamente buscados. El Peugeot 208 utilizado para el asalto fue encontrado abandonado en el barrio Villegas y se comprobó que había sido robado el día anterior.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Temática Homicidios de La Matanza. Debido a que el involucrado pertenece a la Policía Bonaerense, las pericias fueron delegadas a la Policía Federal Argentina.

Hasta el momento, la Justicia no adoptó medidas contra el subcomisario, ya que la principal hipótesis sostiene que actuó en legítima defensa para proteger a su familia durante el intento de robo.

El caso volvió a poner el foco sobre la creciente violencia en el conurbano bonaerense y ocurrió pocos días después del asesinato de un comisario durante otro intento de asalto en La Matanza.