El gobierno de Milei recortó 57% el presupuesto del organismo que busca a los nietos robados

El presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos cayó un 57,3% en términos reales desde que Milei asumió, debilitando al organismo clave para identificar a los nietos robados durante la dictadura. A 50 años del golpe, cerca de 300 personas siguen sin conocer su verdadera identidad.

Por Alejo Pombo

En la previa del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) alertó sobre el vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo encargado de identificar a las personas apropiadas durante la última dictadura. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, su presupuesto cayó un 57,3% en términos reales.

El BNDG fue creado en 1987 mediante la Ley 23.511 y su trabajo resultó fundamental para que 140 hombres y mujeres recuperaran su verdadera identidad gracias a la labor conjunta con Abuelas de Plaza de Mayo. Cerca de 300 personas nacidas durante el cautiverio de sus madres aún desconocen su origen, por lo que la continuidad del organismo tiene consecuencias directas sobre causas de lesa humanidad que siguen abiertas.

El ajuste se produjo en tres etapas: una reducción del 35,1% en 2024, otra del 30,1% en 2025, y una caída adicional del 5,8% proyectada para 2026. El informe del Ciicti enmarca el recorte en la doble política del Gobierno: el ajuste generalizado del Estado y lo que la institución define como negacionismo del terrorismo de Estado.

El vaciamiento del BNDG se conoce en un momento de especial sensibilidad: a 50 años del golpe y con más de 300 nietos que aún esperan saber quiénes son.