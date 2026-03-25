El rey volvió: Messi aterrizó en Ezeiza y se prepara para jugar en La Bombonera

Messi aterrizó en Ezeiza con 900 goles en su haber y se suma a los entrenamientos de la Selección. Argentina jugará ante Mauritania el viernes y ante Zambia el 31 de marzo en La Bombonera, en la última despedida mundialista en casa antes del Mundial 2026.

Por Alejo Pombo

Lionel Messi llegó este martes a la Argentina procedente de Estados Unidos y se sumará por la tarde al plantel de la Selección, que entrenará desde las 17:00 en el predio que lleva su nombre en Ezeiza. El rosarino aterrizó a las 6:45 y se incorpora al grupo que ya había comenzado a trabajar el lunes con la mayoría de los convocados.

Messi regresa al país en un momento especial de su carrera: viene de alcanzar los 900 goles y de convertir en la victoria de Inter Miami ante New York City por 3 a 2 en la quinta fecha de la MLS, resultados que refuerzan su estado de forma de cara a los compromisos que se avecinan.

La Selección tiene por delante dos amistosos en La Bombonera. El primero será el próximo viernes ante Mauritania, desde las 20:15, y el segundo el martes 31 de marzo frente a Zambia, en lo que será la última presentación del equipo en suelo argentino antes del Mundial 2026, que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Al plantel ya se habían sumado el lunes Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli, entre otros.