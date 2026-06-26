Alfaro, sin filtro: críticas, defensa y alivio tras el 0-0

Gustavo Alfaro defendió el planteo de Paraguay tras el empate 0-0 ante Australia y dejó una conferencia cargada de frases fuertes. El seleccionado guaraní quedó cerca de la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, defendió el planteo de su equipo tras el empate 0-0 ante Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026 y dejó varias frases de alto impacto en una conferencia de prensa marcada por la tensión y la expectativa de clasificación.

Con este resultado, el conjunto guaraní quedó bien posicionado para avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del torneo, dependiendo de otros resultados.

“Esto es un parto y a veces es un parto de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado”, expresó Alfaro al analizar el desarrollo del partido, en el que Paraguay priorizó el orden defensivo ante un rival directo en la pelea por la clasificación.

El entrenador también respondió a las críticas por el planteo conservador. “Cuestionen todo lo que quieran cuestionar”, lanzó, antes de remarcar su conformidad con el rendimiento del equipo en el aspecto defensivo.

“Quedé conforme con el trabajo defensivo”, sostuvo, y destacó la paridad del certamen: “Como nivel, estamos todos nivelados para arriba”, en referencia a la dificultad creciente de los partidos en la competencia.

Alfaro también recordó el enfoque con el que encaró el proceso mundialista, diferenciando expectativas de objetivos. “Siempre hablé de ilusión, no hablé de expectativa”, señaló.

En ese contexto, el técnico anticipó el escenario que podría enfrentar Paraguay en caso de avanzar de fase: “Si clasificamos, todo el mundo va a decir que ya estamos muertos, que ya estamos de regalo, que para qué vamos a jugar esto”.

Y agregó, con tono desafiante: “¿Qué quieren, que nos volvamos a Asunción antes de tiempo? Nosotros vamos a pelear, con los argumentos que tengamos vamos a pelear”.

Finalmente, Alfaro cerró su exposición con un mensaje de optimismo de cara a lo que viene: “No existen los imposibles”, afirmó, mientras Paraguay aguarda la confirmación de su pase a la siguiente instancia del Mundial.