Por Gabriel Rodriguez

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó posición y cuestionó la nueva medida del Gobierno de la Ciudad que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.

Durante la toma de lealtad a la Bandera a niños de escuelas, el mandatario provincial alentó a los alumnos presentes que repliquen el accionar de Manuel Belgrano y «se rebelen» para poder expresar lo que «cada uno siente».

«Vale la pena pensar en la rebeldía que no es pensar en lo que uno le cante, así, para uno, sino en estas rebeldías como la Belgrano que decidió crear la bandera, no para él, sino para todos y todas. Esa es la rebeldía que importa que es para los demás. Y acá se estaba rebelando de una monarquía, de una dominación de ser colonia española», propuso Kicillof, en referencia a la revolución de mayo.

Y continuó: «Rebelarse, hacer lo que uno piensa que esta bueno para los demás, significa no hacer caso, pero no de capricho, sino pensando en los otros. Acá en la provincia es hablar como uno o una quiere. No decir palabrotas ni guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente».

El gobernador elaboró un discurso que giró en torno al concepto de rebeldía y contó que el creador de la bandera debió enfrentar «retos y reproches» al elaborarla, pero destacó que lo hizo «por el resto de los Argentinas».

«Hoy a tanto tiempo de la Revolución de Mayo no van a ser desde España quienes nos van a explicar las palabras que usamos. No nos gusta prohibir, nos gusta que puedan expresarse, decir lo que sienten, ser libres, ser rebeldes cuando es por los demás y sobre todo ser patriotas», insistió sobre el pedido de la utilización del lenguaje inclusivo.

A pesar de los dichos del gobernador, un grupo de padres en un colegio de Berisso abucheó a la jefa de Educación Pública Distrital, Susana Aguirre Ponce que utilizó leguaje inclusivo durante un acto de promesa a la bandera de alumnos de 4° grado.

«Viene un momento sumamente impórtate para cada una de nuestras historias. Mis querides estudiantes, esta es la bandera que creó Belgrano en los albores de la libertad. Simboliza a la Republica Argentina, es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrado a cada uno de nosotres y a todos los pueblos del mundo», sostuvo la funcionaria, y generó el repudio de un sector de los padres presentes.