A casi cinco años de la desaparición, refuerzan la búsqueda de Guadalupe

El Gobierno nacional elevó a $20 millones la recompensa para quienes aporten información sobre Guadalupe Lucero, desaparecida en San Luis en junio de 2021. También difundió una imagen actualizada de cómo podría verse hoy la niña para reforzar la búsqueda.

El Gobierno nacional elevó a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil que permita encontrar a Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña desaparecida el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis. La medida fue oficializada a través del Programa Nacional de Recompensas y representa una actualización significativa respecto de los $5 millones que se ofrecían hasta ahora.

Guadalupe tenía 5 años cuando fue vista por última vez alrededor de las 19:20 en el barrio 544 Viviendas de la capital puntana, mientras participaba de una reunión familiar. Desde entonces, su paradero continúa siendo un misterio y la causa sigue abierta sin avances concluyentes sobre lo ocurrido.

La decisión fue publicada en la Resolución 472/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que dispuso cuadruplicar el monto de la recompensa con el objetivo de incentivar la llegada de nuevos datos que puedan contribuir a la investigación.

Además del aumento económico, las autoridades difundieron un nuevo afiche de búsqueda que incorpora una imagen de progresión facial elaborada para mostrar cómo podría verse Guadalupe en la actualidad. La actualización busca facilitar su identificación luego del tiempo transcurrido desde la desaparición.

Según la información oficial, la niña nació el 8 de febrero de 2016 y presenta como señas particulares un lunar oscuro en el lado izquierdo del rostro y un diente frontal superior quebrado.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que cuente con información relevante puede comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. Los datos aportados serán evaluados por los organismos judiciales y de seguridad que intervienen en la causa.

La desaparición de Guadalupe Lucero es uno de los casos más emblemáticos y conmocionantes de la provincia de San Luis. A casi cinco años de su desaparición, la búsqueda continúa activa y las autoridades mantienen vigente el pedido de colaboración de toda la comunidad.