El eje Milei-Trump se traslada a los Alpes: el Presidente firma el «Consejo de Paz» ante la élite global

Javier Milei ya se encuentra en Suiza para su tercera participación en el Foro de Davos, reforzando su perfil de líder global de la nueva derecha. Con una comitiva de peso técnico y político, el mandatario busca equilibrar una agenda de «batalla cultural» —marcada por la firma del Consejo de Paz de Donald Trump— con gestiones pragmáticas ante CEOs bancarios y líderes de la industria tecnológica y minera.

Por Alejo Pombo

DAVOS.– Bajo el sol frío de los Alpes, el presidente Javier Milei inició este martes su tercera incursión consecutiva en el Foro Económico Mundial (WEF). Tras aterrizar en Zúrich a las 13:50 (hora local), el mandatario argentino se trasladó de inmediato al epicentro del poder global con un objetivo doble: ratificar su rol como principal aliado de Donald Trump en la región y seducir al capital financiero internacional.

La comitiva, integrada por los pilares del programa económico y de reforma del Gobierno —Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno—, refleja la intención de mostrar un frente sólido ante los inversores. La actividad comenzó sin respiro: esta misma tarde, Milei se reunirá con Maurice Ostro, el influyente empresario detrás de Ostro Minerals, en un encuentro que pone el foco en la minería de alto valor.

Sin embargo, el dato político más disruptivo de esta gira es la incorporación de la firma del «Consejo de Paz», una iniciativa impulsada por Donald Trump. Este acto, programado para el jueves, sella el alineamiento de Buenos Aires con la visión estratégica del republicano, otorgándole a la visita un carácter que trasciende lo económico para entrar en el terreno de la arquitectura de seguridad global.

La jornada del miércoles será el test de fuego para la gestión. Tras un saludo protocolar con el presidente suizo Guy Parmelin, Milei expondrá en el «Country Strategy Dialogue on Argentina». Acto seguido, mantendrá una cumbre privada con CEOs de bancos globales, cuyos nombres se mantienen bajo estricta reserva, pero que representan el núcleo del financiamiento transnacional.

El clímax mediático y político llegará a las 11:45 (hora argentina) con su discurso central. Se espera una alocución combativa, centrada en la crítica a los consensos colectivistas y la reivindicación de la libertad de mercado. Como cierre de su estancia, el jueves sumará un encuentro con Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space, lo que sugiere un interés creciente de la Argentina por insertarse en la industria aeroespacial de vanguardia.

Tras una maratón de entrevistas con Bloomberg y The Economist, la delegación emprenderá el regreso el jueves por la tarde, con el objetivo de traer a Buenos Aires compromisos concretos que apuntalen la recuperación económica.