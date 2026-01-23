Drama en Comodoro Rivadavia: Más de 190 evacuados por la emergencia geológica

Tras el crítico desplazamiento de tierras en el cerro Hermitte, el Gobierno Nacional activó un operativo de emergencia en Comodoro Rivadavia para asistir a los damnificados. Con la ciudad bajo emergencia geológica y más de 190 evacuados, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Ejército Argentino encabezan una red de asistencia que incluye brigadas de rescate urbano, logística alimentaria y contención social en los barrios más afectados.

Por Alejo Pombo

La naturaleza volvió a golpear con fuerza la geografía de Comodoro Rivadavia. El desplazamiento de la ladera sur del cerro Hermitte ha forzado la evacuación de más de 190 personas y ha empujado a las autoridades locales a declarar la emergencia geológica y urbanística. Ante la gravedad del escenario, el Gobierno nacional inició un despliegue masivo de recursos que combina la fuerza logística del Ejército Argentino con la especialización técnica de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El operativo se divide en dos frentes críticos: la seguridad operativa y el sostenimiento humanitario. Este martes, un avión de la Policía trasladará a la Brigada de Búsqueda Urbana y Rescate (USAR), un equipo de élite integrado por ingenieros, arquitectos y especialistas en comando, cuya misión será evaluar la estabilidad de las zonas afectadas y garantizar la seguridad en los traslados de elementos personales de las familias damnificadas.

En el terreno, la Base de Apoyo Logístico Comodoro Rivadavia del Ejército ha activado sus protocolos de ayuda humanitaria. Mediante el despliegue de vehículos cocina Shacman, las fuerzas armadas garantizan la distribución de 300 raciones diarias de comida caliente en puntos estratégicos de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, los sectores más vulnerables tras el movimiento de suelos.

La magnitud de la crisis ha obligado a una articulación interinstitucional sin precedentes. Bajo la coordinación de la AFE, trabajan de manera conjunta Gendarmería, Prefectura Naval, Defensa Civil y la Cruz Roja Argentina, entre otros organismos de salud y desarrollo social.

Actualmente, los evacuados se encuentran distribuidos en centros de acogida como el Club Talleres, el Club Ameghino y el Albergue Municipal. Según informó el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, equipos de trabajadores sociales realizan relevamientos constantes para actualizar los datos de las familias y facilitar su reubicación en redes de contención familiar. Mientras la tierra en el Hermitte busca un nuevo equilibrio, la ciudad se apoya en una red de asistencia federal para evitar que el desastre natural se convierta en una tragedia humana irreparable.