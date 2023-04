El Dólar Blue alcanzó un nuevo récord y llegó a los $393

Por Ale Pombo

El dólar blue operó en alza a $393 en la punta vendedora mientras los dólares financieros rebotaron con fuerza al alcanzar nuevos nuevos récords nominales, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

La divisa marginal se apreció un peso y se ofreció a $389 en la compra y $393 en la venta, tras caer $3 en la rueda anterior, mientras que la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 86,4%.

En el primer trimestre la divisa informal avanzó en enero $35 o un 10,1%, en febrero sumó una caída de $6 o 1,6%, y en marzo registró un ascenso de $20 o 5,3%.

El Banco Central (BCRA) realizó ventas por US$ 49 millones, en los dos primeros días del mes vendió US$ 308 millones y en el año acumula un saldo negativo de US$ 3.286 millones.

El Fondo Monetario confirmó la reducción de la meta de acumulación de reservas en US$ 3.600 millones a marzo de este año, aunque para junio deberán totalizar US$ 9.200 millones lo que implica que el BCRA deberá sumar alrededor de US$ 5.000 millones en los próximos tres meses.

El Ministerio de Economía anunciará este miércoles el nuevo plan para exportaciones de soja, en momentos en que busca detener la pérdida de las escasas reservas de divisas.

En la Bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación subió hasta el récord de los $409,04, luego de alcanzar al comienzo de la rueda su nuevo récord intradiario nominal de $411 y la brecha con el oficial se ubica en el 94%.

El MEP o dólar Bolsa llegó a los $398,98, por debajo de su máximo histórico intradiario de $401,64 alcanzado ayer, y la diferencia con la cotización oficial alcanza el 89,2%.

El dólar Qatar cotizó sin cambios a $434,88 y el turista o tarjeta también operó estable a $358,78, mientras el mayorista, que regula el BCRA, sube 48 centavos a $210,85 para la venta.