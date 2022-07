Por Gabriel Rodriguez

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés se mostró molesto por los dichos del presidente Alberto Fernández para diferenciarse de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y afirmó que «una semana muy compleja no debía terminar con un discurso que divide y no une».

El dirigente oficialista cuestionó las palabras del mandatario en el acto realizado en la CGT con motivo del aniversario número 48 de la muerte del ex presidente Juan Domingo Perón, ocasión en la que afirmó que «el poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, sino por el que tiene la capacidad de convencer, y convencer es una tarea mucho más ardua, pero más segura».

En diálogo con Hagamos algo con esto, con Irina Hauser y Pablo Marcovsky en La990, el ex embajador argentino ante el Vaticano expresó: «Lo de ayer a mí no me gustó. Perón está para unirnos, no para dividirnos. Si hay PASO, tiene que haber PASO el año que viene; este es un año de gestión, gestión y gestión».

«Nuestras bases están reclamando poder encontrar mejores condiciones de vida», subrayó el integrante del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

Y agregó: «Ha sido una semana muy difícil, muy compleja que no debía terminar con un discurso que nos divide y no nos une. En nombre de Perón, debíamos unirnos porque desde afuera no quieren que llevemos a cabo un Gobierno peronista».

«Creo tener cercanía con el Presidente. Me animo a criticar esto porque no tuvo nada que ver con lo que he conversado con él en el último tiempo. Conversamos incluso de que varios fuéramos a los dos actos en común, lejos de una cuestión divisoria», indicó Valdés, que viajó a Jujuy junto al jefe de Estado para visitar a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

Y concluyó: «Desde que comenzó el Gobierno alrededor del Presidente hay un grupo de personas que quieren separarlo de la vicepresidenta».