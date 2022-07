Por Gabriel Rodriguez

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei descartó cualquier posibilidad de reunirse con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al afirmar que no se junta con «la casta» porque no tiene «nada de qué hablar».

«Quiero desmentir la versión de mi reunión con Cristina Kirchner. Se trató de operar diciendo que la que había visitado a Cristina era mi hermana, pero como se puede chequear los ingresos a través de los registros, mutaron la mentira a decir que estuve reunido. Yo no tengo que hablar nada con la señora, mis propuestas son públicas, y no tengo que hablar nada con nadie», afirmó el referente liberal.

En diálogo con Cristina Sin Vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia, el economista aseguró que no se reuniría con la vicepresidenta ni con «ningún otro político de la casta» al argumentar que su proyecto es contrario a lo que propone el resto de los dirigentes políticos. «No me junto con los que oprimieron al país porque mi proyecto es totalmente distinto, no es oprimir a la gente, es devolverle la libertad», insistió el legislador.

Asimismo, el dirigente opositor aclaró que no todos los líderes políticos forman parte de la casta y definió que quienes conforman ese sector son los que «buscan causar daño y empobrecer a la gente», pero aclaró que «hay otros que causan daños sin quererlo».

Cabe destacar que en más de una oportunidad, Milei indicó que el ex mandatario Mauricio Macri no formaba parte de este grupo al cual suele denunciar.

Por otro lado, el liberal también habló de la situación económica en la Argentina y criticó la asunción de la ministra de Economía, Silvina Batakis, a quien tildó de «incompetente». «Este Gobierno no puede hacer nada ante la crisis. La Argentina tiene una inflación que viene viajando a un ritmo de 85% anual. Se encamina a un desastre tipo `Rodrigazo´», afirmó el diputado nacional, quien agregó: «A Batakis no le creo nada. Es parte del problema y no de la solución. Es una persona incompetente que recita las cosas que hundieron a la Argentina».

Para Milei, un plan de estabilización debe contar con dos premisas básicas y necesarias que, a su entender, el Gobierno no tiene: la reputación en la gestión y consistencia técnica. Ante la delimitación de las claves, sostuvo que el presidente Alberto Fernández cuenta con «una pésima reputación» y vaticinó que la intención de la gestión para estabilizar le economía fracasará.

Además, cuestionó el Salario Básico Universal que reclaman sectores del kirchnerismo al declarar que se trata de «un disparate conceptual» ante una situación «extremadamente delicada en lo económico» que tiene consecuencias sociales.

«Primero porque el salario es una retribución por una contraprestación de trabajo, el segundo punto es que vos para darle el salario a alguien se lo tenés que sacar a otro, es decir sacarle al que trabaja para darle al que no trabaja, y el tercero, que es peor, es que cuando te cubren esa necesidad dejan de funcionar una de las claves del capitalismo virtuoso», explicó.

Por último, Milei habló de la crisis económica y política pidió respetar las decisiones del Gobierno, y «jugar dentro del marco de la institucional». «Si quieren seguir, es una decisión propia del Gobierno, y si creen que no pueden seguir, están los mecanismos institucionales para subsanar esa situación, y si creen que puede seguir y subsanar la situación, uno debe aceptar y jugar dentro del marco institucional», concluyó.