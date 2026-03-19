El desempleo trepó al 7,5% y afecta a casi 1,7 millones de argentinos

El desempleo cerró 2025 en 7,5%, con más de 1,6 millones de personas sin trabajo, según el INDEC. El Gran Buenos Aires lidera el ranking con 8,6%, mientras ciudades como Mar del Plata y La Plata superan el 9,5%. La suba interanual de 1,1 puntos enciende alertas sobre la evolución del mercado laboral.

Por Alejo Pombo

El desempleo en Argentina alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, según informó el INDEC a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El dato implica que más de 1,6 millones de personas se encontraban sin trabajo durante ese período, con un deterioro tanto en la comparación interanual como respecto al trimestre anterior.

En términos interanuales, la suba es de 1,1 puntos porcentuales: en el mismo trimestre de 2024 la tasa había sido del 6,4%. La medición se realiza sobre 31 aglomerados urbanos y no incluye ciudades pequeñas ni zonas rurales.

Al desagregar los datos por región, emergen realidades muy dispares. El Gran Buenos Aires concentra la tasa más alta del país, con un 8,6% de desocupación. Dentro de esa región, los Partidos del Conurbano registraron un 9,5%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 4,8%, muy por debajo de la media nacional.

La región Pampeana también mostró números preocupantes, con una tasa del 7,7%. Entre las ciudades más afectadas dentro de esa zona se destacan Gran La Plata, Mar del Plata y San Nicolás-Villa Constitución, todas con un 9,5% de desempleo, seguidas por Gran Córdoba con 8,8% y Río Cuarto con 8,6%. En el extremo opuesto, Gran Paraná registró la menor tasa de la región, con apenas un 4,1%.

El resto de las regiones del país se ubicó por debajo del promedio nacional, aunque la mayoría de los aglomerados empeoró sus números en relación al año anterior, con algunas excepciones que lograron reducir significativamente su índice de desocupación.