El nuevo líder de Irán amenaza: «Los asesinos pagarán pronto»

El nuevo líder iraní amenazó con represalias por la muerte de un alto funcionario en bombardeos israelíes, mientras misiles atribuidos a Irán golpeaban el mayor complejo de gas del mundo en Qatar. La región escala y Doha expulsó a dos diplomáticos iraníes en respuesta al ataque.

Por Alejo Pombo

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, rompió el silencio este miércoles con un mensaje escrito en el que advirtió que los responsables de la muerte de Ali Lariyani —secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, fallecido en bombardeos israelíes— «pagarán pronto» por su crimen. Se trata de una de sus primeras manifestaciones públicas desde su nombramiento el pasado 8 de marzo, tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, en ataques de Estados Unidos e Israel al inicio de la ofensiva contra Irán.

En el mensaje, difundido a través de su cuenta en X y recogido por medios iraníes, Jamenei describió a Lariyani como un hombre de vasta experiencia política, militar y cultural, y advirtió que «derramar esta sangre a los pies del sistema islámico solo lo fortalece».

En paralelo, un ataque con misiles atribuido a Irán causó daños considerables en el complejo energético de Ras Laffan, en Qatar, considerado el mayor centro de producción y distribución de gas natural licuado del mundo. La empresa estatal QatarEnergy confirmó el impacto y el despliegue inmediato de equipos de emergencia para controlar los incendios. El Ministerio de Defensa qatarí informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron dos misiles balísticos, sin víctimas reportadas hasta el momento.

La respuesta de Doha fue contundente: el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó lo que calificó como un «brutal ataque iraní» y ordenó a dos diplomáticos iraníes abandonar el país en un plazo de 24 horas. Teherán, por su parte, advirtió que podría continuar apuntando contra infraestructuras energéticas de países aliados de Washington en la región.

El episodio profundiza la escalada en Medio Oriente y eleva la tensión sobre los mercados energéticos globales, dado el peso estratégico de Ras Laffan en el suministro mundial de gas natural licuado.