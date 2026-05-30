River cerró a un campeón del mundo con más de 4.000 minutos en Europa

River confirmó la contratación de Nicolás Otamendi, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027 y se convirtió en el primer refuerzo del club. El campeón del mundo llegará a Núñez tras disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina y luego de una destacada temporada en Benfica.

River Plate oficializó este viernes la incorporación de Nicolás Otamendi, quien firmó contrato y se convirtió en el primer refuerzo del club de cara a la segunda parte de la temporada. El defensor campeón del mundo con la Selección argentina rubricó su vínculo en el estadio Monumental antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

Según informó la institución, el acuerdo entrará en vigencia el 1° de julio de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma se realizó en el despacho presidencial junto al titular del club, Stefano Di Carlo.

La llegada de Otamendi representa uno de los movimientos más importantes del mercado argentino. A sus 38 años, el zaguero desembarca en Núñez luego de una extensa trayectoria en el fútbol europeo y tras haber sido una de las piezas fundamentales de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022 y bicampeona de América.

Formado en Vélez Sarsfield, el defensor construyó una carrera de casi dos décadas en Europa. Allí vistió las camisetas de Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, clubes con los que conquistó títulos nacionales e internacionales.

Su último paso por el conjunto portugués mostró que continúa vigente en la máxima competencia. Durante la temporada 2025/26 disputó 49 partidos oficiales con Benfica y acumuló más de 4.300 minutos en cancha, siendo uno de los futbolistas con mayor participación del plantel.

En la Liga de Portugal jugó 30 encuentros, convirtió dos goles y aportó tres asistencias. Además, fue titular en los diez partidos que Benfica disputó en la UEFA Champions League, torneo en el que registró una asistencia y completó 900 minutos.

Más allá de los números, River apuesta a incorporar experiencia, liderazgo y jerarquía internacional para fortalecer una defensa que tendrá importantes desafíos tanto en el ámbito local como internacional.

La llegada de Otamendi también cumple un viejo deseo de parte de los hinchas millonarios, que durante varios mercados de pases siguieron de cerca la posibilidad de su arribo al club.

Tras completar los compromisos con la Selección argentina en el Mundial 2026, el defensor se incorporará formalmente al plantel y comenzará una nueva etapa en el fútbol argentino, la primera fuera de Vélez desde su partida al exterior en 2009.