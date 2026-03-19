Horror en Suiza: una cabina de teleférico se desprendió y mató a su única pasajera

Una mujer de 61 años murió en Suiza tras el desprendimiento de la cabina de teleférico en la que viajaba sola, en medio de vientos de más de 100 km/h en la zona del monte Titlis. Entre 100 y 200 personas fueron evacuadas del sistema y las autoridades investigan las causas del accidente.

Por Alejo Pombo

Una mujer de 61 años murió este miércoles en Suiza tras el desprendimiento y caída de la cabina de teleférico en la que viajaba como única pasajera. El trágico incidente ocurrió en la zona de Engelberg, en el área del monte Titlis, uno de los centros invernales más importantes del país, ubicado en los Alpes centrales suizos, en medio de vientos que alcanzaron y superaron los 100 kilómetros por hora.

Según la Policía del cantón de Nidwalden, el accidente se produjo poco después de las 11 de la mañana en el tramo Trübsee-Stand del sistema Titlis Xpress. Imágenes captadas por testigos y difundidas por el diario suizo Blick muestran el momento en que la cabina se desprende del cable y desciende sin control por una ladera nevada, dando varias vueltas antes de detenerse. La víctima, oriunda de la región, sufrió heridas fatales y falleció en el lugar.

El accidente, ocurrido a unos 2000 metros de altitud, dificultó las tareas de rescate y requirió la intervención de equipos especializados de montaña y un helicóptero sanitario. Tras el incidente, las autoridades cerraron gran parte de las instalaciones del área y evacuaron de manera segura a entre 100 y 200 personas que se encontraban en otras cabinas del sistema.

Las autoridades locales investigan las causas del desprendimiento, con el viento como principal hipótesis bajo análisis.