La imagen de Milei se desplomó: 58,7% desaprueba su gestión

La aprobación de Milei cayó del 50% al 35% en pocos meses, según Zuban Córdoba, con una desaprobación que ya alcanza el 58,7%. Los escándalos por $LIBRA, las sospechas en ANDIS y el malestar económico aparecen como los principales factores del derrumbe.

Por Alejo Pombo

La imagen del presidente Javier Milei y de su gestión registró una caída vertiginosa en los últimos meses, según un nuevo informe de la consultora Zuban Córdoba. La desaprobación trepó al 58,7%, mientras que la aprobación se redujo al 35,4%, con apenas un 5,9% que no se definió. La brecha entre quienes rechazan y quienes apoyan la administración nacional se acerca a los 20 puntos.

El contraste con los datos de octubre de 2025 es llamativo: tras las elecciones legislativas, el mismo relevamiento había registrado un escenario cercano al 50% de aprobación, con una proporción equilibrada entre quienes aceptaban y rechazaban la gestión. En pocos meses, ese equilibrio se quebró de manera contundente.

Entre los factores que explicarían la caída, la consultora apunta a una combinación de escándalos y malestar económico. El caso de la criptomoneda $LIBRA —promovida por el propio Milei y que generó pérdidas reales en inversores— impactó de lleno en su credibilidad. A eso se suma la investigación vinculada a ANDIS, donde se indagan supuestas irregularidades que involucrarían a Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario. El reciente escándalo por el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agrega otro flanco de desgaste para la administración.

El análisis de la consultora señala que el núcleo duro de La Libertad Avanza se mantiene estable en torno al 30%, lo que sugiere que el resto del apoyo que el Gobierno había acumulado tras las legislativas se está erosionando ante la acumulación de controversias.