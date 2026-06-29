El Círculo Médico exige reincorporar a la médica suspendida y convoca a mesa de diálogo urgente

La obra social estatal sancionó a una médica diabetóloga de larga trayectoria sin notificarla ni informar al Círculo Médico, mientras su coordinación general permanece acéfala hace dos meses. La entidad médica exige la reincorporación inmediata y denuncia graves irregularidades en el procedimiento.

La Obra Social del Estado Provincial (Dosep) atraviesa una crisis institucional que combina parálisis administrativa y medidas disciplinarias inconsultas. Según fuentes cercanas a la entidad, la coordinación general lleva aproximadamente dos meses sin conducción efectiva, lo que ha frenado trámites, reuniones y comunicaciones oficiales. En ese contexto, la obra social suspendió temporalmente a una médica especializada en diabetes con dos especialidades y años de trayectoria en San Luis, sin notificarla formalmente ni informar a la institución a la que pertenece.

La sanción, motivada presuntamente por cuestiones de documentación, se ejecutó sin seguir los canales formales de comunicación. La profesional no pudo ejercer su derecho al descargo.

Ante la medida, el Círculo Médico de San Luis —que mantiene un vínculo históricamente tenso con Dosep desde al menos 2024, cuando se produjeron cortes de prestaciones, cobros de plus y amenazas de rescisión de convenio— envió una nota formal a la obra social denunciando la irregularidad del procedimiento.

En el documento, la entidad señala que la suspensión se aplicó sin notificación fehaciente a la médica ni a la institución prestadora bajo cuyo convenio marco factura la especialista. «No se puede tomar una medida que afecta a una colega sin siquiera informar a la entidad que la representa», sostiene el escrito.

El Círculo Médico también advirtió sobre el impacto directo en los pacientes: decenas de personas perdieron abruptamente el acceso a su cobertura habitual de atención de la diabetes.

La entidad exigió la reincorporación inmediata de la profesional y reclamó que cualquier conflicto administrativo se resuelva mediante una mesa de diálogo con notificaciones fehacientes y plazos razonables.

La situación expone una contradicción difícil de soslayar: la misma gestión que no logra resolver su propia acefalía actuó con llamativa celeridad para sancionar a una especialista de trayectoria reconocida, omitiendo los procedimientos básicos del debido proceso.