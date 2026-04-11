H&M, Mango, Jack&Jones y Kiabi: el mapa de las marcas internacionales que desembarcan en Argentina

Varias marcas internacionales preparan su llegada o regreso a Argentina en los próximos meses. El grupo danés Bestseller traerá Jack&Jones, Only y Balmohk de la mano del Grupo One. Mango regresa bajo franquicia con Grimoldi y planea cinco aperturas en cinco años, la primera en Alto Palermo en septiembre.

La industria textil local atraviesa uno de sus peores momentos. Y sin embargo, o quizás por eso, el mercado argentino volvió a resultar atractivo para las marcas internacionales.

En los próximos meses, al menos cuatro grupos de marcas preparan su desembarco o regreso al país, con aperturas confirmadas o en proceso de definición en shoppings de Buenos Aires y, en algunos casos, también en el interior.

Bestseller: tres marcas de Dinamarca llegan juntas

El grupo danés Bestseller —fundado en 1975, presente en 47 mercados y con más de 3.100 locales en el mundo— llegará a Argentina de la mano del Grupo One, los mismos empresarios que trajeron Decathlon al país y que también preparan el ingreso de Kiabi. El grupo abrirá tiendas de Jack&Jones, Only y Balmohk. Jack&Jones ya tiene presencia en Uruguay, donde ofrece prendas casuales para hombre y mujer.

La inversión inicial generará alrededor de 100 puestos de trabajo directos en el primer año, con proyección de crecer hasta 500 empleos en años sucesivos. Las ubicaciones no fueron confirmadas oficialmente, aunque se estima que serán shoppings o zonas de alta concentración comercial en la Ciudad de Buenos Aires en una primera etapa.

Mango vuelve después de 20 años

La firma española Mango, que ya tuvo presencia en Argentina durante dos décadas, regresa al país bajo un esquema de franquicia con Grimoldi. El plan prevé cinco aperturas en cinco años, con el primer local estimado para septiembre en el shopping Alto Palermo. Mango es una de las marcas europeas de mayor reconocimiento y una de las pocas del segmento que opera de manera independiente del Grupo Inditex, al que pertenece Zara.

H&M con locales propios

La cadena sueca H&M, fundada en 1947 y presente en más de 79 países con cerca de 4.000 tiendas, da un paso más allá de su presencia actual en Argentina —donde Coto ya comercializa su ropa— y prepara la apertura de locales propios. Los destinos previstos incluyen shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país. La marca combina moda accesible con iniciativas de sustentabilidad que incorporó en los últimos años a su propuesta comercial.

El contexto que explica el interés

La paradoja es real: mientras la producción textil local acumula caídas de entre el 20% y el 25% según el informe de la UBA sobre desindustrialización, las marcas internacionales ven en Argentina un mercado con demanda contenida, consumidores con apetito por marcas globales y, en el actual esquema cambiario, condiciones que hacen atractiva la inversión en retail. El desembarco de estas marcas generará empleo y opciones para el consumidor, pero también presión adicional sobre una industria local que ya viene golpeada.