El Banco Central acumulo reservas con la meta del FMI

Por Ale Pombo

El Banco Central (BCRA) registró en todo el año compras por US$ 5.824 millones y logró cumplir la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el aporte del dólar soja y los desembolsos de organismos de crédito multilaterales.

«El cierre del año muestra un sobrecumplimiento de las metas de acumulación de reservas (con el FMI) superior a los 440 millones millones de dólares, según indicaron fuentes del ministerio de Economía.

El monto total de reservas netas que el BCRA debía acumular a lo largo de 2022 es de US$ 5.000 millones, luego de que en la última revisión el FMI redujera la meta en US$800 millones.

En la ultima rueda del año la máxima autoridad monetaria realizó compras en el mercado de cambio por $ 133 millones y acumuló en diciembre un saldo positivo de US$ 1.987 millones, por la segunda etapa del programa dólar soja.

En todo el año el BCRA registró un saldo neto positivo en sus intervenciones de US$ 5.824 millones, superando la marca del anterior por US$300 millones.

Los exportadores de soja liquidaron desde el 28 de noviembre pasado, cuando se implementó la segunda etapa del dólar soja US$3.154 millones, levemente por encima de la meta de 3.000 millones que había estimado que se lograría el ministerio de Economía.

El dólar soja aportó hoy US$ 118,852 millones y en diciembre totalizó ventas por US$ 2.575,64 millones, mientras que otros US$84 millones se liquidarán entre lunes y martes próximos.

El BCRA compró hoy US$ 133 millones en la última jornada del año en el mercado de cambios y logró acumular en diciembre US$ 1.987 millones y a lo largo de 2022 US$ 5.824 millones y superó la marca de 2021 por US$ 300 millones.

Además del dólar soja ayudaron al cumplimiento de las metas los desembolsos de organismos internacionales que quedaban pendientes para la última parte del año.

El programa del dólar soja no se implementaría el año próximo ante la oposición del FMI que desalienta en lo sucesivo esta medida, porque considera que distorsiona el mercado, tiene costos adicionales y que a medida que se repita su efectividad tenderá a ser menor.

El último análisis del FMI de la situación general consideró que la situación general que la cobertura de reservas del BCRA es baja y que los niveles en las arcas de la entidad todavía son insuficientes para estabilizar la macroeconomía.