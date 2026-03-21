Las naftas subieron más del 12% en marzo y complican la lucha contra la inflación

Las naftas acumulan una suba de más del 12% en marzo por el conflicto en Medio Oriente, con el litro de súper superando los $1.800. Pero las declaraciones de Netanyahu sobre un pronto fin de la guerra hicieron caer el petróleo más del 2%, abriendo una posibilidad de alivio en los precios de los combustibles.

Por Alejo Pombo

El precio de los combustibles acumula una suba superior al 12% en lo que va de marzo, con el litro de nafta súper superando los $1.800 en las principales estaciones de servicio del país. El ajuste se da en un contexto de fuerte volatilidad internacional, traccionado por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que empujó el barril de petróleo hasta los 120 dólares.

El encarecimiento de naftas y gasoil no solo impacta en el bolsillo de los conductores: su efecto se multiplica a lo largo de toda la cadena económica. El transporte y la logística absorben el aumento y lo trasladan a los precios finales de bienes y servicios, en un mes en que los alimentos ya mostraban señales de aceleración. La incidencia sobre la inflación es doble: directa, por el peso del rubro en el índice de precios, e indirecta, por su impacto en los costos de distribución.

Sin embargo, hacia el cierre de la semana llegaron señales de alivio desde los mercados internacionales. El precio del petróleo cayó más del 2% en los mercados asiáticos tras las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que Irán está siendo «diezmado» y que la guerra terminará «mucho más rápido de lo que la gente imagina». El barril de Brent retrocedió a 105,88 dólares y el WTI bajó a 93,20 dólares, luego de haber rozado los 120 dólares días atrás.

Los mercados bursátiles asiáticos reflejaron la incertidumbre con movimientos dispares: el Hang Seng y el compuesto de Shanghái operaban a la baja, mientras el Kospi de Seúl subía levemente. Los inversores permanecen atentos a la evolución del conflicto, dado que un desenlace acelerado reduciría la presión sobre la oferta energética global y podría aliviar los precios internos en las próximas semanas.