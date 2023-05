Durante los primeros cuatro meses del año hubo 9.000 multas de tránsito

Por Gabriel Rodriguez

El Juzgado Municipal de Faltas informó que hubo 9.000 multas de tránsito en la ciudad durante los primeros cuatro meses del año. Las fallas recurrentes son tubos de escape libres y papeleo incompleto.

Las estadísticas revelan falta de empatía, poco respeto por la convivencia y nulas ganas de cambio entre los vecinos. Las infracciones de tráfico, que no disminuyen, tienen a los motociclistas como principales culpables. El juez del Juzgado de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari, explicó que las cifras son similares a las del año pasado. Las infracciones por mal estacionamiento y por los tubos de escape de las motos son muy comunes, así como la falta de documentación. Los controles se intensificaron en distintos puntos de la capital, generando cerca de 600 retenciones de vehículos, donde el 80% eran motos con fallas comunes.

El juez comentó que también revisan el estado y la iluminación de las motos, ya que muchas de ellas carecen de luces y frenos o no cuentan con sus placas. El estacionamiento de automóviles en zonas prohibidas es otra infracción que no disminuye. Muchos conductores no parecen querer cambiar sus malos hábitos y los inspectores han estado emitiendo multas.

Alrededor del 40% de los conductores de San Luis no están respetando las leyes de tránsito y las ordenanzas municipales, y muchos son reincidentes. Las multas tienen como objetivo enseñarles a convivir y seguir las reglas. El juez dijo que las multas son un camino doloroso, pero la única manera de que estas personas mejoren su comportamiento. El Juzgado de Faltas Municipal no está enfocado en recaudar dinero sino en hacer que la gente aprenda a respetar la ley.