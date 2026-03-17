Dos nuevos ministros en San Luis: quiénes son Canali y Berro, los nuevos funcionarios de Poggi

El gobernador Claudio Poggi designó este viernes a Pedro Canali como nuevo ministro de Ciencia e Innovación y a Daniel Berro como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, completando así los espacios asignados al adolfismo y al radicalismo dentro de su gabinete de coalición. Ambos jurarán el 20 de marzo junto al nuevo secretario de Política Habitacional. Canali proviene del sector privado bancario y fue concejal en Juana Koslay; Berro tiene 35 años, es de Villa Mercedes y hasta hoy dirigía el área de Biodiversidad dentro de la misma secretaría que ahora conducirá.

Por Alejo Pombo

Dos espacios, dos partidos, dos nombres nuevos. El gobernador Claudio Poggi cerró este viernes las últimas piezas pendientes de su gabinete de coalición con dos designaciones que completan la distribución política acordada entre los socios del gobierno provincial. Pedro Canali, proveniente del espacio Todos Unidos —el sector identificado con el adolfismo—, asumirá al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Daniel Berro, de la Unión Cívica Radical, tomará la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ambos jurarán el próximo viernes 20 de marzo, junto al nuevo secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres.

Canali: del banco al ministerio

Pedro Canali llega al Ministerio de Ciencia e Innovación con un perfil poco habitual para el cargo: su trayectoria es casi enteramente privada. Durante veinte años fue gerente del Banco Columbia y ejerció como concejal en Juana Koslay. Es diplomado en Gestión Gerencial por la Universidad Católica de Córdoba y nacido en San Luis.

Reemplaza a Delfor Sergnese, quien fue el segundo funcionario en ocupar el cargo: antes que él estuvo Alfonso Vergés, y entre una gestión y otra el ministerio estuvo vacante por varios meses. Es, dentro de los espacios de la coalición, el que más rotación acumuló desde que Poggi asumió en diciembre de 2023.

Berro: treinta y cinco años, Villa Mercedes y la UCR

Daniel Berro tiene 35 años, es oriundo de Villa Mercedes y hasta este viernes se desempeñaba como director de Biodiversidad dentro de la misma secretaría que ahora conducirá, lo que le da un conocimiento interno del área que sus antecesores no siempre tuvieron desde el arranque.

Antes de ingresar al Estado provincial, fue jefe del Departamento de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, sede Villa Mercedes. Actualmente está finalizando su tesis para recibir el título de licenciado en Administración. Reemplaza a Federico Cacace, quien ocupó la secretaría desde el inicio de la gestión.

El movimiento en Ambiente marca también un recambio generacional dentro del espacio radical en el gabinete: Berro es uno de los funcionarios más jóvenes del equipo de gobierno.