Cómo se gestó $LIBRA desde adentro del poder

Un trader que se jactaba de manejar el celular de Milei, un asesor de la CNV organizando el evento y una familia estadounidense con 100 millones de dólares de inversores argentinos. Así se gestó $LIBRA, el token que estalló en escándalo.

Por Alejo Pombo

Mauricio Novelli, el trader identificado como uno de los impulsores del token $LIBRA, mantenía una llamativa cercanía con el entorno presidencial. En conversaciones privadas de WhatsApp, reveladas en el marco de la investigación sobre el colapso de la criptomoneda, Novelli afirmó que accedía al teléfono del presidente Javier Milei para publicar contenido desde su cuenta en la red social X.

Los mensajes forman parte de un grupo vinculado a la organización del denominado Tech Forum, un evento privado celebrado en 2024 que tuvo a Milei como orador de cierre. El foro funcionó, según surge de las conversaciones, como un espacio de lobby para acercar negocios al Gobierno, y fue el escenario donde comenzó a gestarse el token que derivaría en el escándalo.

En septiembre de 2024, durante la organización del evento, Novelli escribió: «Mañana veo a Milei. Y le voy a agarrar el cel para darle RT». Al día siguiente, informó en el grupo que había cumplido lo prometido.

Otro participante activo en esas conversaciones era Sergio Morales, asesor en ese momento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de supervisar y regular el mercado de capitales. Morales coordinaba detalles del evento y solicitaba material de difusión con la imagen de Milei como orador principal.

En primera fila durante el acto estuvieron Hayden Davis, su hermano Gideon y su padre Tom, dueños de la firma Kelsier Ventures. Davis llegaría a declarar públicamente que tenía en su poder 100 millones de dólares de inversores argentinos, a la espera de instrucciones, tras el derrumbe del token.

El celular de Novelli, además, contenía el texto de un acuerdo por 5 millones de dólares que incluía una tarifa pactada por un tuit que Milei efectivamente publicó promoviendo la criptomoneda. El caso expone los vínculos entre operadores privados, asesores de organismos reguladores y el entorno presidencial en el origen de $LIBRA.