Por Gabriel Rodriguez

Es el valor por persona siempre que arrienden por los 6 días de festejo. En algunos complejos, cobraron en dólares.

Un costo brutal. Un aprovechamiento sin igual. Un golpe al bolsillo de los padres cuyos chicos y chicas están a punto de egresar de la escuela secundaria. Todo eso simbolizan algunos —no todos— precios que los cabañeros aplicaron y aún exigen por alquilar sus hospedajes durante 7 días y 6 noches en El Trapiche, durante la Semana del Estudiante, uno de los festejos más esperados por aquellos que están cerca de decirle adiós a una etapa inolvidable de su formación escolar. Entre $4.000 y $7.000 por día y por persona es el precio que cobraron los propietarios de las cabañas. Una cifra, por cada joven, que alcanzó entre los $24.000 y $42.000. Inclusive, en algunos casos, el pago fue en dólares y con una seña que los tutores abonaron en abril.

En pos de ahorrar, los chicos y sus familias comenzaron a buscar cabañas y hosterías para alquilar en El Trapiche apenas iniciaron las clases, allá por marzo. Unos pocos se toparon con Adriana Yamín, de las cabañas Villa Alinor, frente al río. Ella cobró $4.000 por cada ocupante y por día. Ya tiene todo alquilado y está a la espera de los estudiantes.

“Tengo todo alquilado desde abril. En total vendrán unas 50 personas. Además del alquiler, todos los cabañeros pedimos un seguro por si los ocupantes rompen algo. Mi costo es de un día más de alquiler que, si no rompieron nada, se les devuelve al salir. Pero lamentablemente muchos se portan muy mal. Es muy raro que no rompan algo. El año pasado me destruyeron hasta las puertas de los baños”, contó la mujer

“Es un pena, pero los chicos traen alcohol y algunos arman lío. Los padres los traen y después no vuelven para controlarlos o ver cómo están. Desaparecen hasta que los vienen a buscar el último día. Para evitar problemas yo contrato personal de seguridad”, reveló.

Javier, encargado de las cabañas Aguas Claras, también se refirió acerca de la anticipación para arrendar una cabaña. “En marzo empiezan a buscar y en abril alquilan. Hay diversos precios. Van desde los 4 mil a los 6 mil pesos, según la calidad de la cabaña. Y todos los dueños cobran seguros por algún destrozo que se cometa”, contó el joven.

En la recorrida había muchos hospedajes cerrados. Al igual que algunos campings, pero sus instalaciones ya están listas para recibir a los chicos: limpias y con el pasto cortado. Así también lucen los espacios públicos de la localidad, con trabajadores municipales distribuidos en distintos puntos. La cuenta regresiva ya comenzó.

En Cabañas El Ciervo todavía quedan algunas disponibles. “Este año yo lo vi más flojo al tema del alquiler. Preguntaron mucho y pagaron poco. Sí alquilaron las promos completas. Ellos señaron y pagaron la semana completa. Los que no son promo vienen por el día o dos días. Por eso todavía me queda algo de lugar, pero consultan mucho y alquilan poco. Es una semana en la que se termina la paz del pueblo. El festejo no es como antes”, opinó Víctor, su dueño.

Para los padres de los estudiantes los costos son muy altos y hasta en dólares. “Además de caros tuve que salir a comprar dólares. Es un abuso. Se quieren salvar con los chicos y vivir de ellos hasta que llegue el verano. Así no se puede”, remarcó Ariel, papá de un chico de Don Bosco.

En comparación, los dueños de propiedades en la Costa Atlántica comenzaron a alquilar sus casas o departamentos. Según portales especializados, una semana en Miramar (señando su hospedaje este mes) en una casa frente al mar para 4 personas, por una semana, sale $45.000. Más barata que una semana estudiantil en la cabaña más coqueta de El Trapiche.