Por Gabriel Rodríguez

Alberto Rodríguez Saá visitó el entrenamiento de las jugadoras de fútbol del Club Deportivo Desarrollo Social, que realizan sus prácticas en el Club Sportivo Victoria.

El equipo, que se conformó hace unos tres meses con beneficiarias de Inclusión Social, ya es miembro de la Primera División “B” de la Liga Femenina de San Luis con una exitosa participación en las tres fechas disputadas.

“Fue hermoso compartir con las chicas, esta es la verdadera inclusión deportiva. Si estás incluido en el mundo de los deportes estás incluido socialmente en las distintas maneras de la inclusión social”, destacó el mandatario a la salida del entrenamiento.

Rodríguez Saá también remarcó la importancia de que todo el cuerpo técnico, de enfermeros, preparadores y kinesiólogos sean de Inclusión Social. “Este fue siempre uno de mis sueños para Inclusión Social, espero que se contagie, se replique y se agrande, así tiene que ser”, agregó.

“Fue mucha emoción la visita de nuestro gobernador, una grata visita. Estamos muy agradecidas con este proyecto, esta apuesta y por confiar en nosotras porque están apostando al sueño de cada una”, expresó Mónica Ochoa, una de las jugadoras con más trayectoria del equipo del Ministerio.

Por su parte, Iris Escudero, la 7 del equipo, tuvo la oportunidad de convertir un gol y no dudó en dedicarselo al gobernador, a quien fue corriendo a saludar desde el campo de juego. “Cuando hice el gol me nació dedicárselo porque estoy agradecida y contenta, ya que trabajo de algo que me gusta hacer y le llevo la comida a mis hijos gracias a esto. Agradezco el apoyo incondicional que nos da”, agregó la jugadora.

El ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, contó que la conformación de este equipo fue un pedido puntual del gobernador y que así fue como se creó el Club Deportivo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que ya está inscripto en la Liga Puntana.

“Las chicas ya están participando en el campeonato local y ganaron tres de los tres partidos que disputaron, ahora, por pedido de Alberto Rodríguez Saá, lo vamos a ampliar para que más beneficiarios se puedan incluir a través del deporte, que es la verdadera inclusión”, indicó.