Por Gabriel Rodriguez

Según cuenta la leyenda, nació por un error. Desde hace 10 años cada 11 de noviembre se celebra a este clásico de la cocina de EEUU. Los mejores tips para preparar el tradicional y las nuevas versiones

El cocinero Walter Catalán estaba muy molesto ese día de 1897, en Estados Unidos, ya que, tras llevar al horno una torta de chocolate, se dio cuenta de que había olvidado ponerle algún agente leudante. Pese a ello esperó a sacar la mezcla del fuego y decidió probarlo. Debido a los ingredientes con los que ya contaba, el resultado no podría ser tan malo. Al darle el primer bocado su rostro se llenó de felicidad, tenía en sus manos una nueva creación que llevaría un nombre tan simple como efectivo: brownie.

Sin embargo, como suele ocurrir, esta historia tiene dos versiones. Pese a lo extendido de la leyenda de Catalán, un año antes de ese supuesto olvido, en el libro The Boston Cooking-School Cook Book escrito por Fannie Farmer ya se encontraba el paso a paso de una preparación idéntica al brownie, pero con un detalle particular, se encontraba coloreado y aromatizado gracias a la melaza. Ya para la edición de 1906, también con la pluma de Farmer, se puede apreciar una versión mejorada, aunque con menos contenido de chocolate del que estamos acostumbrados.

En 1907, en Lowney’s Cook Book, escrito por Maria Willet Howard en Boston, se presenta una versión modificada de la receta de Farmer, sumándole un huevo extra y más chocolate. Sin embargo, el nombre del postre figura como Bangor Brownies, ¿es que acaso esta mujer de Boston tomó la receta de alguna persona de Bangor?

Como sea, recién a principios de la década de 1920 el brownie explotó en popularidad en esas tierras y se transformó en un indiscutido. Así las cosas, pese a la falta de claridad respecto de quién es su creador, la receta comenzó a trascender las fronteras y conforme se instalaba en cada lugar, los diferentes cocineros y pasteleros fueron buscando su impronta local.

Pero, ¿cómo llegamos a que cada 11 de noviembre se lo festeje? Tan simple como las ganas y la voluntad de un grupo de personas nucleados bajo el manto de un blog llamado El Monstruo de las galletas en el que hace exactamente 10 años entendieron que este clásico de la cocina necesitaba tener un día en el que se lo agasaje. Así, compartiendo recetas y con un concurso buscando quien mejor lo cocina, cada 11 de noviembre se lo dedicaba a este manjar.

“Un buen brownie tiene que tener esa costrita arriba, craquelada, que es por la cantidad de azúcar que lleva la receta, y húmedo adentro”, comenzó Estefi Colombo en diálogo con Infobae, que a la vez aclaró que “una buena receta no lleva polvo para hornear ni harina leudante”, en tanto que tampoco lleva “un batido espumoso, aireado, porque el clásico neoyorkino es apenas unir”.

La reconocida pastelera que fuera parte de la apertura del Palacio Duhau, además del Hotel Faena, entre otros, es una confesa amante del chocolate, pero no sólo en lo que respecta a la elaboración de platos con este ingrediente, sino a su consumo personal. “Soy adicta, es una adicción real. Si como chocolate no puedo tomar líquidos, porque necesito disfrutarlo al 100%. Es más, cuando mi marido viajaba me traía cajas de esos chocolatitos chiquitos y en una noche me comía una caja. He llegado a tener discusiones. Pero es que con el chocolate no tengo filtros, me alegra todo; si hay algo que está mal, clavo chocolate y estoy feliz”, confesó.

Emocionada con la inminente salida de su primer libro, en el que sin dudas el dulce será la vedette y por el que desfilarán las recetas para, entre otras cosas, poder hacer las golosinas de los kioscos en casa, siente también como un desafío el próximo estreno de un ciclo de cocina en TV que la tendrá como figura principal.

“Es que amo lo dulce en todas sus formas y colores, sabores y texturas”, afirmó la pastelera cuya dedicación está al ciento por ciento en ese tipo de preparaciones donde “si vos seguís los pasos, los procedimientos y pesás los ingredientes a la perfección y con materia prima de primera calidad, no te va a fallar”.

“Es que en resto de la cocina es todo más libre”, continuó, ”uno le puede poner un poquito más, un poquito menos, pero en pastelería todo es exacto, porque si yo te muestro un punto letra y vos hacés ese punto letra vas a tener el mismo resultado que tengo yo”, cerró Colombo.

Además de la clásica preparación, de la mano de Estefi Colombo, en exclusiva para Infobae tres pasteleros presentan reversiones del “marroncito”.