Se terminó el ciclo de Cavani en Boca tras tres años marcados por las lesiones

Edinson Cavani rescindió su contrato con Boca y puso fin a un ciclo de tres temporadas. El delantero uruguayo sufrió 13 lesiones, se perdió 50 partidos oficiales y nunca logró la continuidad esperada. Ahora buscará nuevo club con el pase en su poder.

Edinson Cavani dejó de ser oficialmente jugador de Boca Juniors. El delantero uruguayo acordó la rescisión anticipada de su contrato con el club y puso fin a un ciclo que comenzó a mediados de 2023 y que estuvo marcado por las reiteradas lesiones, que le impidieron consolidarse como la figura que el Xeneize había incorporado para liderar el ataque. La salida fue confirmada por la institución y el futbolista quedó con el pase en su poder para negociar su futuro.

La decisión se produjo luego de que el entrenador Rodolfo Arruabarrena le comunicara que no sería tenido en cuenta para el resto de la temporada. El experimentado atacante, de 39 años, atravesaba un prolongado período de inactividad debido a una lesión crónica en la espalda, por la que incluso había sido sometido a una intervención quirúrgica con la intención de regresar durante el segundo semestre.

Desde su arribo a Boca, Cavani nunca pudo sostener la continuidad esperada. Si bien atravesó un buen primer semestre de 2024 y tuvo actuaciones determinantes en distintos encuentros, las constantes complicaciones físicas terminaron condicionando su rendimiento y su participación en el equipo.

Las estadísticas reflejan ese panorama. Durante sus tres temporadas en el club sufrió 13 lesiones que lo obligaron a perderse 50 partidos oficiales, entre ellos compromisos de gran importancia como encuentros de la Copa Libertadores y el Superclásico frente a River Plate.

En total, el goleador uruguayo disputó 81 partidos oficiales con la camiseta azul y oro y convirtió 28 goles, además de aportar varias asistencias. Sin embargo, su rendimiento quedó lejos de las expectativas que había generado su llegada, después de una exitosa carrera en clubes como Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia.

Con la rescisión ya firmada, Cavani quedó en libertad de acción y analizará las propuestas que reciba durante el actual mercado de pases. Según trascendió, su intención es continuar jugando y evaluar ofertas tanto del fútbol sudamericano como del exterior antes de definir el último tramo de su carrera profesional.

La salida del delantero también libera un lugar importante en la masa salarial del plantel y le permite a Boca avanzar en la reestructuración del equipo de cara a la segunda parte de la temporada. El club busca renovar su plantel tras un año irregular y ya trabaja en la incorporación de nuevos refuerzos para afrontar las competencias que restan.

Así concluye un ciclo que despertó una enorme expectativa entre los hinchas cuando fue presentado en La Bombonera, pero que terminó condicionado por las lesiones y la falta de continuidad. Pese a algunos momentos destacados, Cavani no logró convertirse en el referente futbolístico que Boca imaginó al concretar uno de los fichajes más resonantes de los últimos años.