Detenido en San Luis por pagar carne con una transferencia falsa

Un hombre de 32 años fue detenido en la ciudad de San Luis tras ser acusado de realizar una compra en una carnicería mediante una transferencia digital falsa.

El hecho ocurrió el 25 de abril en inmediaciones de calle Falucho y pasaje Segundo Sombra, luego de una alerta emitida por el Centro de Operaciones que advertía sobre un presunto ilícito en la zona.

Al llegar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con un empleado del comercio, de 21 años, quien explicó que dos personas ingresaron al local, realizaron una compra y, al momento de pagar, simularon una transacción electrónica para luego retirarse sin abonar, llevándose la mercadería.

Tras detectar la maniobra, el personal de la carnicería inició una búsqueda por la zona y logró ubicar a uno de los sospechosos en las cercanías.

El individuo fue interceptado por la Policía, pero se negó a identificarse y adoptó una actitud agresiva, por lo que fue reducido por los efectivos.

Finalmente, fue trasladado en calidad de detenido a la Comisaría Seccional Sexta, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para dar con el segundo implicado.