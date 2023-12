Detención solicitada para Mercanzini, el agresor de Milei durante su asunción

Por Gabriel Rodriguez

El juez Ariel Lijo ha solicitado la detención de Gastón Ariel Mercanzini, de 51 años, quien arrojó una botella contra Javier Milei durante la ceremonia de asunción presidencial. La orden de detención se emitió después de recibir el acta de contravención elaborada por el personal policial.

Según fuentes del caso, Mercanzini fue identificado y no poseía elementos constitutivos de delito entre sus pertenencias. Al no recibir denuncias formales de los presentes, se consultaron los antecedentes, no encontrando impedimentos legales vigentes, por lo que se le permitió retirarse del lugar.

Sin embargo, durante la investigación se descubrió que Mercanzini tenía antecedentes penales por daño agravado, por lo que estuvo detenido hasta hace algunas semanas. En esta ocasión, el hombre fue condenado en un juicio abreviado al uso de una tobillera electrónica, la cual ya no está en vigencia.

La viralización de las redes sociales reveló que Mercanzini estaba vinculado al kirchnerismo y a políticos cercanos al partido. Se encontraron fotos suyas con obras de arte de Evita, así como imágenes junto a Sergio Massa y Andrés Larroque.