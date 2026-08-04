Desaparición de Darío Cuello: investigan amenazas y allanan una estancia

Darío “Yayi” Cuello, de 28 años, continúa desaparecido desde el viernes 31 de julio, cuando salió a buscar leña en una zona rural de Tilisarao. La Justicia allanó una estancia y secuestró elementos de interés, mientras su familia pide investigar posibles amenazas previas y reclama que no se descarte ninguna hipótesis.

La búsqueda de Darío Bautista “Yayi” Cuello, de 28 años, continúa este martes en Tilisarao, San Luis, luego de que desapareciera el viernes 31 de julio cuando salió de su casa en bicicleta para buscar leña junto a sus tres perros. La Justicia realizó allanamientos y secuestró elementos de interés para la investigación, mientras familiares reclaman que se investiguen posibles amenazas que el joven habría recibido previamente.

Cuello fue visto por última vez alrededor de las 14, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Eva Perón con destino a una zona rural que frecuentaba para recolectar leña.

Horas después, sus familiares encontraron su bicicleta abandonada junto a una bolsa de arpillera con leña. Tampoco había rastros del joven ni de los tres perros que lo acompañaban.

El hallazgo de la bicicleta profundizó la preocupación y llevó a ampliar los rastrillajes en distintos sectores rurales de Tilisarao y localidades cercanas.

Durante el lunes, los operativos se desplegaron por tierra, agua y aire. Participaron efectivos policiales, bomberos voluntarios, equipos K-9, personal montado y drones, además de realizarse recorridos sobre el río Conlara y zonas próximas a Renca.

Allanamientos y elementos secuestrados

En paralelo con los rastrillajes, la Fiscalía de Instrucción N.º 3, a cargo de Marcelo Gabriel Saldaño, ordenó allanamientos en distintos puntos de la localidad.

Uno de los procedimientos se realizó en un establecimiento rural ubicado en las inmediaciones de la zona donde apareció la bicicleta. Durante el operativo fueron secuestrados elementos considerados de interés, que serán sometidos a pericias.

Por el momento, la Justicia no informó oficialmente que esos elementos estén vinculados con la desaparición ni comunicó la existencia de personas imputadas en la causa.

La familia pide investigar las amenazas

Los allegados de Cuello sostienen que su desaparición resulta particularmente extraña porque, según describieron, no era habitual que se ausentara durante varios días sin comunicarse con su familia.

En ese contexto, sus familiares solicitaron que se investiguen amenazas que, según su testimonio, Darío habría recibido antes de desaparecer por parte de un hombre identificado como López.

La existencia de esas amenazas surge hasta ahora de la versión aportada por los familiares y no fue confirmada oficialmente como un elemento relacionado con la desaparición.

La familia también cuestionó la falta de avances y reclamó que se profundicen todas las líneas investigativas posibles. El domingo, familiares, amigos y vecinos se movilizaron frente a la Comisaría 23ª de Tilisarao para exigir respuestas y reforzar el pedido de aparición con vida.

Una búsqueda que no se detiene

La Policía informó que los operativos continuarán y que el área de búsqueda será ampliada. Las tareas incluyen sectores rurales, caminos, cursos de agua y zonas próximas al lugar donde fue encontrada la bicicleta.

Mientras tanto, familiares y vecinos mantienen la expectativa de encontrar con vida al joven y solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre sus movimientos o paradero se comunique con las autoridades.

La principal incógnita continúa siendo qué ocurrió con Darío Cuello después de salir de su casa el viernes por la tarde y cómo llegó su bicicleta hasta el lugar donde fue encontrada.