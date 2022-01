Al menos cinco delincuentes encapuchados y armados asaltaron y torturaron a una familia en el country San Eliseo de Guernica y se llevaron 4 millones de pesos y otros objetos de valor.

En ese sentido, a la pareja del empresario gastronómico le arrancaron seis uñas y de los golpes se le explotó un implante mamario, mientras que también intentaron cortarle la lengua a una de las hijas -son gemelas de 7 años-.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo el miércoles a la 1:00 de la madrugada en el country San Eliseo, donde entraron cinco delincuentes encapuchados y armados a la vivienda donde estaba Maximiliano Ferrari Martínez, de 41 años, su esposa Mónica López, de 42, sus hijas gemelas y la empleada doméstica.

«Actuaron con mucha saña. Fue al azar, al voleo. La banda no tenía información de los que vivían allí. Entraron al barrio cortando un cerco perimetral y a la casa por una ventana que estaba abierta. Se metieron por ahí. Lo de la saña, las torturas, indica que no eran profesionales, no dan ese perfil», sostuvo Ferrari Martínez en declaraciones formuladas a la prensa.

Además, añadió: «Cinco hombres armados redujeron a la empleada y nos sorprendieron a mi mujer y a mí en la habitación».

«Reunieron a mis hijas de 7 años con nosotros y fue entonces cuando comenzó el calvario. No operaban como banda, parecía que cada uno quería su botín. No había uno que bajara el tono», continuó el empresario gastronómico.

Ferrari Martínez relató que cuando bajó con tres delincuentes a buscar el dinero que le pedían los dos restantes empezaron a torturar a su esposa, a quien le arrancaron seis uñas con una pinza tipo alicate.

«Cuando vuelvo a subir, nos golpearon porque buscaban más dinero. En un momento una de mis hijas intentó defender a la madre cuando la golpeaban y ahí la agredieron a ella y amenazaron con cortarle la lengua», detalló.

En ese momento, el hombre y su pareja se abalanzaron sobre los ladrones y fue así que «a puñetazos y mordidas», lograron evitar que los ataran.

De todas maneras, golpearon a su esposa cono trompadas y hasta una patada voladora y a una de sus hijas también.

Los delincuentes cuando se produjo esta pelea se escaparon del lugar con cuatro millones de pesos, joyas y otros objetos de valor.

«Mis hijas me preguntan por qué esos hombres le pegaron a su mamá», relató Ferrari Martínez.

De acuerdo con el relato del empresario, los ladrones portaban armas cortas y estaban llenos de barro, al tiempo que en el momento de la huida se escucharon tres detonaciones que, se presumió, fueron hechas por los los asaltantes.

«Lo más sorprendente es que el comando de San Vicente y el comandante de Guernica se pelearon por abandonar el lugar», expresó el hombre.

La esposa del empresario fue internada en el sanatorio Los Arcos, porque tenía «una prótesis mamaria explotada, laceraciones y hematomas en toda la cara y el cuerpo», según reveló Ferrari, quien aclaró que en las últimas horas le dieron el alta.

Personal de la Policía Bonaerense recorrió el country y montó un operativo para tratar de encontrar a los ladrones, ante la posibilidad de que se hubiesen escondido en alguna otra casa.

Sin embargo, los asaltantes no habían sido localizados hasta este jueves.

El caso es investigado por la fiscal Karina Guyot, de la UFI descentralizada del Departamento Judicial de San Vicente.