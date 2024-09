Cristina a Milei: «Largue a Milton Friedman, la escuela austríaca y administre el país»

Por Alejo Pombo

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente al presidente Javier Milei durante una clase de economía en Merlo. Le pidió que deje de lado las ideas de Milton Friedman y la escuela austríaca para «sentarse a administrar» el país, sugiriendo que adopte un enfoque más práctico basado en la realidad argentina.

Kirchner reconoció, no obstante, un acierto en la gestión de Milei: la remoción de Rodrigo Valdés del FMI, a quien describió como poco favorable para Argentina. Aun así, criticó duramente su política económica, argumentando que «la gracia está en que la gente coma y puedas administrar el Estado». Según la ex mandataria, el modelo de Milei se basa en no pagar deudas, recortar obras públicas y dejar que las provincias se ahoguen financieramente.

Fernández de Kirchner también mencionó a Luis Caputo, actual ministro de Economía, a quien describió como dos personas en una: el «Toto Caputo 1» que, bajo el gobierno de Mauricio Macri, tomó una deuda de 100 mil millones de dólares y emitió bonos a 100 años, y el «Toto Caputo 2» que actualmente está lidiando con la economía argentina bajo la gestión de Milei.

La ex presidenta también cuestionó la idea de Milei sobre la dolarización, señalando que no logró obtener los dólares necesarios para implementarla y que ahora apuesta a una «competencia de monedas». Según Kirchner, esto implica que la clase media use sus dólares ahorrados para pagar gastos corrientes, lo que calificó como un engaño.

Además, abordó el tema de la educación en Argentina, afirmando que el triunfo de Milei se debe a un «fracaso de la educación argentina». Sostuvo que si el sistema educativo hubiera llegado a todos los rincones, «estas cosas no podrían estar pasando».

También se refirió al discurso del presidente, criticando el uso de lenguaje violento y vulgar. «Las palabras de un presidente no pueden contener violencia, simbólica o explícita», afirmó, señalando que la retórica de Milei no es apropiada para un líder, especialmente en un contexto en el que el país enfrenta graves problemas como la desaparición de Loan Peña y casos de abuso infantil como el del diputado Germán Kiczka.

Por último, Kirchner expresó su apoyo a la sanción de la ley de actualización del presupuesto universitario y criticó el anunciado veto de Milei. Reivindicó el papel de las universidades del conurbano y recordó, con ironía, su experiencia en el Senado, comparándose con la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, al definirse como «una pinturita».