Colapinto, molesto tras el GP de Italia: “La carrera fue muy larga y muy dura”

El argentino Franco Colapinto no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Italia que tuvo lugar este domingo y aseguró que se sintió “muy solo” durante toda la carrera en el circuito de Monza.

Por Alejo Pombo

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró frustrado luego del Gran Premio de Italia disputado este domingo en el histórico circuito de Monza. Con su Alpine, finalizó en el puesto 17° tras una competencia complicada en la que nunca encontró ritmo ni alternativas para avanzar.

«La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca», reconoció Colapinto en la zona mixta. «No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo», agregó, en alusión al bajo rendimiento del auto ya la falta de herramientas para pelear posiciones.

Una carrera cuesta arriba

El pilarense partió desde el 17° lugar, por delante de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin) lo relegaron al fondo del clasificador en la vuelta 18.

Con una estrategia de neumáticos que incluyó 33 giros con el compuesto medio antes de pasar al duro, Colapinto nunca logró encontrar un ritmo competitivo. Recién en el tramo final pudo superar a Lance Stroll (Aston Martin), aunque no alcanzó a Gasly y terminó en el mismo puesto de largada.

Durante la carrera, el argentino también reportó un calambre, pero el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa en Monza.

Con este resultado, Colapinto cerró otra carrera difícil en su primera temporada en la Fórmula 1 y dejó en claro que Alpine deberá dar un salto de calidad para poder acercarse a la zona de puntos.