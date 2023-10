Claudia Goldin recibe el Premio Nobel de Economía 2023 por su investigación pionera sobre la brecha salarial de género

Por Ale Pombo

La economista estadounidense Claudia Goldin, de 77 años, ha sido galardonada con el Premio Nobel de Economía 2023 por su destacada investigación sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Goldin se convierte en la tercera mujer en la historia en recibir este prestigioso premio.

El anuncio fue hecho por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, que elogió el trabajo de Goldin como el primer estudio exhaustivo sobre los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos. Su investigación ha revelado las causas del cambio y las principales fuentes de la brecha de género que aún persiste en el mundo laboral.

Goldin, quien se convirtió en la primera mujer titular del Departamento de Economía de Harvard en 1990, ha sido reconocida por sus influyentes investigaciones, incluyendo su libro de 1990 «Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women» («Comprendiendo la brecha de género: una historia económica de las mujeres estadounidenses», en español), que examinó las raíces de la desigualdad salarial.

Además de su trabajo sobre la brecha salarial, Goldin ha investigado el impacto de la píldora anticonceptiva en las decisiones profesionales y matrimoniales de las mujeres, así como las implicaciones sociales de los apellidos de las mujeres después del matrimonio. También ha explorado las razones detrás de la creciente mayoría femenina en los estudios universitarios.

Los hallazgos de Goldin han sido elogiados por su significativa importancia social. «Al comprender finalmente el problema y llamarlo por su nombre correcto, podremos allanar un mejor camino hacia adelante», comentó Randi Hjalmarsson, miembro del comité del Premio de Economía.

A pesar de la importancia de su trabajo, Goldin es solo la tercera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía desde su creación en 1968. El premio, financiado por el banco central de Suecia, ha sido otorgado a destacados pensadores y académicos, incluyendo figuras influyentes como Friedrich August von Hayek, Milton Friedman y Paul Krugman.

La galardonada expresó sorpresa y felicidad por el premio, y el secretario general de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, Hans Ellegren, confirmó que Goldin estaba emocionada por este reconocimiento a su trabajo pionero en el campo de la economía.