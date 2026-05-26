Caputo, Karina Milei y los Menem vuelven a verse las caras

La mesa política de Javier Milei volverá a reunirse este martes en Casa Rosada. El encuentro servirá para coordinar la agenda legislativa del Gobierno y mostrar una señal de unidad tras los recientes cruces entre sectores clave de La Libertad Avanza.

Tras la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei durante los actos por el 25 de Mayo, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes en Casa Rosada con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa para las próximas semanas y exhibir una nueva señal de unidad en medio de las tensiones internas que atravesaron a La Libertad Avanza en los últimos días.

El encuentro reunirá nuevamente a los principales armadores políticos del oficialismo, entre ellos Santiago Caputo, Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, uno de los referentes del armado político nacional del espacio libertario.

La convocatoria se produce luego de varios días marcados por cruces públicos y cuestionamientos entre sectores cercanos a Santiago Caputo y dirigentes alineados con los Menem. Las diferencias se profundizaron tras acusaciones surgidas en redes sociales, donde referentes vinculados a Las Fuerzas del Cielo señalaron al titular de Diputados por supuestamente impulsar cuentas anónimas críticas de ese sector. Martín Menem rechazó las acusaciones y reclamó resolver las diferencias de manera interna.

Pese a esos episodios, el presidente Javier Milei evitó intervenir públicamente en la disputa y ratificó su respaldo a ambos sectores. Durante los actos oficiales del domingo y el lunes, el mandatario volvió a mostrarse junto a Karina Milei y Santiago Caputo, una imagen que en el oficialismo interpretan como la continuidad del denominado “triángulo de hierro”, núcleo de poder que acompaña al Presidente desde el inicio de su gestión.

Además de buscar una señal de cohesión política, la reunión tendrá un fuerte componente legislativo. La Casa Rosada pretende avanzar con una serie de proyectos que considera prioritarios para el segundo semestre y que serán enviados próximamente al Congreso.

Entre las iniciativas que figuran en agenda aparecen un proyecto para combatir la ludopatía, el denominado “Súper RIGI”, una reforma vinculada al sistema de etiquetado frontal de alimentos y una ley destinada a regular la actividad de lobby en organismos estatales.

También se analizará el estado parlamentario de proyectos que ya obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados. Entre ellos sobresalen las modificaciones al régimen de Zona Fría y la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La reunión se desarrollará apenas un día después del encuentro ampliado de Gabinete realizado en Casa Rosada tras el Tedeum del 25 de Mayo. En esa ceremonia, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reclamó más diálogo y cuestionó la polarización política, un mensaje que resonó tanto en el oficialismo como en la oposición.

Con la agenda legislativa como prioridad y la necesidad de contener las diferencias internas, el Gobierno buscará aprovechar el encuentro para consolidar una estrategia común de cara a los próximos debates parlamentarios y a la segunda mitad del año político.