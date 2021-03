Por Alejo Pombo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se mostró hoy optimista respecto al futuro de la economía argentina al afirmar que existe «un impulso» que se nota en diferentes sectores, como la construcción y la industria, que están reflejando «un crecimiento» en los últimos meses.

«Existe un impulso en muchos aspectos, la industria viene creciendo, la construcción viene con buenos niveles y la industria viene con siete meses consecutivos de subas, con creación de empleo”, dijo Cafiero en declaraciones a Radio 10.

Agregó que este rumbo que está tomando la economía muestra un avance hacia «la producción y el empleo», factor que contribuye a «reducir la pobreza» y también a mejorar su «redistribución y señaló que lo que se busca impulsar también con esta tendencia es «el abandono de la especulación financiera».

Sobre las negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, con reuniones en Washington con autoridades del Banco Mundial y del FMI, dijo que “el mandato fue continuar tratando de mostrar la vocación» de la Argentina de «resolver problemas» y «no precipitar acuerdos que sean nocivos o que impliquen ajustes sobre las cuentas públicas” del país.

Cafiero remarcó la necesidad de que la Argentina crezca desde el punto de vista económico “luego de que tres años» en los que no venía creciendo, que fue el lapso comprendido entre 2018 y 2019 durante el Gobierno de Macri y en 2020 por la pandemia.

«Tenemos ahora la posibilidad de romper esa tendencia negativa y que ese crecimiento no quede en el bolsillo de pocos”, aseveró Cafiero.

Cuestionó un artículo publicado en el diario La Nación en el cual se hacía mención a una intimación para que diplomáticos se jubilaran.

“Lo que hay es una necesidad de que se cumpla la ley, la norma respecto de aquellos funcionarios en edad de jubilarse. No se está pidiendo otra cosa y no hay animosidad contra nadie”, aclaró.

Por otro lado, Santiago Cafiero, consideró hoy «muy evidente» que el expresidente Mauricio Macri es el «jefe político» de Juntos por el Cambio, «independientemente de que tiene voces disonantes» dentro de la coalición opositora.

«Macri es el jefe político de su fuerza, eso está claro. Acá hay una fuerza política que es Juntos por el Cambio que tiene un liderazgo claro que es Mauricio Macri; es muy evidente», dijo Cafiero a FM Delta.

En ese sentido, el jefe de Gabinete expresó que «fue muy evidente la presentación del libro («Primer tiempo», la semana pasada), en la que se buscó afianzar ese liderazgo, independientemente de que tiene voces disonantes hacia adentro».

Agregó que esas voces disonantes «son parte de la interna que deberán dirimir en ese espacio que claramente lo lidera Macri».

En otro orden, Cafiero criticó la gestión presidencial de Macri en el sector de viviendas, fundamentalmente porque durante su gobierno muchas no se terminaron ni se entregaron aquellas cuya construcción había sido finalizada o iniciada durante la gestión anterior del Frente de Todos.

«A mí me da mucha pena que viviendas que se habían terminado en el 2015 como eran de un signo político muy marcado, de lo que había sido el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) producto de esa especulación electoral o política el macrismo decidió no entregar o no terminar, hay muchas viviendas que faltan terminar con muy pocos recursos», dijo.

«Hay casi 50 mil viviendas que no se terminaron y están en esas condiciones», remarcó, y lamentó «cómo a veces la especulación política determina la situación de calle de una familia», en referencia a la situación en la que vivía la niña secuestrada por un hombre la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires y hallada tres días más tarde en la ciudad bonaerense de Luján.