Por Alejo Pombo

El canciller Santiago Cafiero afirmó que el gobierno de Rusia está «violando el principio de integridad territorial» en Ucrania, y reiteró el pedido para que la administración de Vladimir Putin «cese su accionar militar».

«Claramente se está violando el principio de integridad territorial, por eso Argentina reclama que la Federación Rusa cese su accionar militar en Ucrania. Dejar sujeto todo a sí es una invasión o no, cuando es evidente el avance en territorio ajeno, es secundario», resaltó Cafiero.

En ese punto, el jefe del Palacio San Martín aseguró que «la Argentina va a seguir llamando a desescalar el conflicto, a encontrar una solución diplomática y a que se retorne a una mesa de diálogo que respete los acuerdos». .

Cafiero negó que la Argentina tenga un alineamiento político con el gobierno de Rusia, y subrayó: «El único alineamiento que tiene el Gobierno, el único alineamiento que tiene la Argentina, es con los intereses de los argentinos y las argentinas».

«La Argentina sigue con especial atención este caso y con mucha preocupación el desarrollo de los hechos, y se van evaluando las circunstancias a medida que tienen lugar los pronunciamientos», señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

En declaraciones, el jefe de la diplomacia de la Argentina indicó que la visita del presidente Alberto Fernández a Rusia fue para plantear «cómo se relanzan las relaciones» bilaterales con ese país.

«Cómo se relanzan las relaciones económicas, comerciales con Rusia, y eso es lo que fue a hacer y eso es lo que está en vías de poder ir creciendo. Eso son inversiones de capitales rusos en nuestro país. Eso es intercambio de bienes y servicios», agregó.

Al ser consultado sobre los motivos por los que el Gobierno no apoyó la resolución que emitió este viernes la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar a Rusia por la invasión a Ucrania, respondió: «Los pronunciamientos sobre política exterior no perciben temperaturas, sino que se hacen sobre acontecimientos, sobre hechos. Porque deben ser racionales, no emocionales».

«Consideramos que era un comunicado lo que se estaba planteando en la OEA y que revestía un carácter secundario, teniendo en cuenta que ya el país había fijado su postura, esto lo pensamos nosotros y muchos países. No veíamos en qué contribuye a desescalar el conflicto y conseguir la paz, ya que es un foro que no tiene ninguna injerencia en el tema», argumentó.

En esa línea, el canciller completó: «Con respecto a la invasión, honestamente, llegado este momento y este grado de crudeza, creo que hay que moverse con mayor sensibilidad y empatía ¿Qué es lo que importa? Hay que evitar la guerra, evitar muertes y salvar vidas».

«Mientras algunos frivolizan el padecimiento y sólo posan para una foto o escriben un tuit y después se desentienden del tema, la Cancillería argentina, el Gobierno entero, sí, todo el Gobierno, este gobierno peronista, trabaja para sacar a los argentinos que están en la zona de conflicto», apuntó contra la oposición.

Consultado acerca de si el Ejecutivo nacional adoptaría sanciones contra Rusia, respondió: «Argentina promueve el diálogo como mecanismo para resolver conflictos, no la fuerza, bajo el pleno respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias y el pleno respeto por los derechos humanos. Esos son los principios que sostenemos».

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que «el Frente de Todos, en su gran mayoría, va a acompañar» el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

«Yo no estoy con el conteo de los votos precisos. Sí lo que creo es que el Frente en su conjunto acompañó la negociación y creo que es importante que todos los compañeros y compañeras se saquen todas las dudas posibles en este tiempo y que finalmente terminen apoyando un acuerdo, que es el acuerdo posible, que no es un acuerdo deseable», concluyó.